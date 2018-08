Milan | cessione a sorpresa entro i prossimi giorni di mercato ...

Milan - ufficiale la cessione di Locatelli al Sassuolo senza “recompra” : Locatelli al Sassuolo, il centrocampista arriva dal Milan in prestito con obbligo di riscatto senza alcuna “recompra” “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, a US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive”. Il club rossonero ha ...

Milan e Sporting hanno l’intesa per Bacca : cessione imminente : Agli sgoccioli la trattativa tra Milan e Sporting per Carlos Bacca, attaccante colombiano che non sembra rientrare nei piani rossoneri Milan e Sporting de Portugal hanno un bozza d’accordo per quanto concerne Carlos Bacca. Il colombiano messo all’uscio da Bacca, si appresta a cambiare aria e potrebbe accettare la proposta del club portoghese. Come detto, i club sono d’accordo per un prestito con diritto di riscatto, anche ...

Calciomercato Milan - André Silva è a Siviglia : cessione dei rossoneri : Calciomercato Milan- André Silva è a Siviglia, dove ad attenderlo c’era il direttore dell’area tecnica Joaquin Caparros. L’attaccante portoghese proveniente dal Milan si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club spagnolo.L'articolo Calciomercato Milan, André Silva è a Siviglia: cessione dei rossoneri sembra essere il primo su CalcioWeb.

Milan - Leonardo blinda Suso : 'Non ci sono offerte - mai ipotizzata una cessione' : MilanO - 'offerte per Suso sinceramente non ce ne sono mai state. Se escludo al 100% una sua partenza? Non l'abbiamo mai ipotizzata e non c'è nulla che ci faccia pensare il contrario'. Lo assicura il ...

Milan - ufficiale la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid : Il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid. “La società desidera ringraziare il giocatore per la professionalità sempre dimostrata nell’indossare la maglia del Milan augurandogli le migliori soddisfazione sportive per il prosieguo della sua carriera”, si legge nel comunicato del club rossonero. (AdnKronos)L'articolo Milan, ufficiale la cessione di Kalinic ...

Milan - si complica la cessione di Montolivo : Riccardo Montolivo e il Milan, una storia arrivata ai titoli di coda . Come scrive il Corriere dello Sport , il club rossonero sta cercando una sistemazione in Italia all'ex capitano, ma è difficile trovare una squadra visto l'alto ingaggio del numero 18 rossonero.

Calciomercato Milan – Cessione Bonucci - Gattuso ammette : “Leo ha espresso un desiderio - ma spero che…” : La possibile Cessione di Bonucci tiene banco in casa Milan: Gattuso ammette la possibilità di un addio del capitano nella conferenza stampa di presentazione dell’International Champions Cup Il Milan sbarca negli USA per l’International Champions Cup, ma prima di ritornare al calcio giocato, è ancora il mercato a farla da padrone. Nella conferenza stampa di presentazione del torneo, Gennaro Gattuso ha parlato della possibile ...

BONUCCI AL PSG/ Ultime notizie - addio Milan? Solo un Boateng può evitare la cessione... : Leonardo BONUCCI al Psg: il difensore ad un passo dalla cessione al club francese, al Milan dovrebbero andare 35 milioni di euro. Entro lunedì l'offerta ufficiale.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Calciomercato Milan - Rallenta la cessione di Kalinic all'Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all'Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas ...

Calciomercato Milan – Rallenta la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema, su quello delle cessioni si è raffreddata ...

Milan - la cessione di Locatelli porta un acquisto a costo zero : Come riferito da Sky Sport, il Milan potrebbe presto salutare Manuel Locatelli . Se si chiudesse col Sassuolo, potrebbe completarsi l'incastro con Badelj come colpo a zero: il croato continua a volere il Milan e ad ...

Cessione Milan – Comincia una nuova era - Elliott esce allo scoperto : ecco il comunicato che fa sognare i tifosi : Tramite un comunicato diffuso nella serata di ieri, il fondo Elliott ha svelato di aver assunto il controllo del Milan e promesso un considerevole apporto di capitale Dal pomeriggio di ieri si può dire ufficialmente conclusa l’era Yonghong Li, il Milan è interamente nelle mani del fondo Elliott. La società Project Black, creata nel 2017 dal fondo americano e Blue Skye per l’operazione Milan, ha rilevato le quote di Rossoneri ...

Cessione Milan - ufficiale : Elliott ha preso il controllo del club : Cessione Milan – Elliott assume il controllo del Milan e annuncia un considerevole apporto di capitale. La proprietà e il controllo della holding che detiene la maggioranza del capitale sociale di AC Milan sono stati trasferiti a fondi gestiti da Elliott Advisors (UK) Limited (“Elliott”). Tale trasferimento è avvenuto all’esito dell’escussione di alcune garanzie a seguito dell’inadempimento, da parte del precedente proprietario di AC ...

Cessione Milan - Sala : “preoccupato per la situazione del Milan” : Cessione Milan– Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha spiegato di essere “preoccupato, come tutti” per la situazione societaria del Milan, “speriamo che tutto si risolva a breve”, ha spiegato a margine della presentazione dell’iniziativa promossa dal Comune per celebrare il calcio, la Milano Calcio City. Il Milan “è una squadra di grande tradizione, nonostante la mia fede interista sono contento ...