Milan - Castillejo è rossonero dalla nascita : una FOTO da bambino lo ‘dimostra’ : Milan, Samu Castillejo con una FOTO postata su Instagram ha mandato in visibilio i tifosi rossoneri che già lo acclamano Milan, Samu Castillejo è uno dei colpi di mercato più attesi dai tifosi rossoneri. Un calciatore arrivato forse non in pompa magna, ma pieno di qualità importanti che potranno tornare utilissime a Gattuso. Intanto Samu sembra aver già conquistato i tifosi del Milan, rivelando di tifare per il club rossonero sin da quando ...

Milan - Musacchio : 'Castillejo ha iniziato bene - Maldini e Leonardo impressionanti' : SU Leonardo E Maldini - 'Fa effetto ma per chiunque, e non solo in Italia, ma nel mondo. Averli accanto in allenamento è molto bello. Abbiamo enorme rispetto per loro, poi da giocatori qui hanno ...

Milan - ufficiali i numeri di maglia. Castillejo indosserà la storica '7' : Nulla è lasciato al caso. Nel mondo del calcio la scelta del numero di maglia è un momento sacro. Un rito, una decisione da non sbagliare, un portafortuna da custodire con cura. Anche perché, il numero resta nel cuore dei tifosi e ...

Milan - ufficiali i numeri di maglia : il 7 a Castillejo : Il Milan ha reso note le scelte dei nuovi acquisti in merito al numero di maglia, fattore non prioritario, ma molto spesso comunque decisamente importante, in un calcio spesso condizionato dalla ...

Maldini : “Castillejo potrebbe essere la sorpresa di questo Milan” : Al termine della conferenza stampa di presentazione di Bakayoko, Castillejo e Laxalt hanno preso la parola Paolo Maldini e Leonardo. I due dirigenti del Milan hanno fatto il punto della situazione, a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Di seguito, i passaggi più importanti della storica bandiera del Milan, in risposta ai giornalisti presenti in sala stampa. Le parole di Maldini Sulla campagna acquisti: “Credo ...

Milan - Laxalt - Castillejo e Bakayoko si presentano in conferenza stampa : Allo stesso tempo, ho vissuto giornate speciali, questa è una delle società più grandi al mondo". Castillejo - L'intrigo maglie si è risolto: Laxalt terrà la 'sua' 93 e Samu Castillejo indosserà la ...

Calciomercato Milan - tris di presentazioni : le parole di Laxalt - Castillejo e Bakayoko in conferenza : Il Milan ha presentato gli ultimi acquisti di questa sessione estiva di Calciomercato, ecco le parole in conferenza di Laxalt, Castillejo e Bakayoko “Quando ero piccolo sentivo di giocatori come Gattuso e Maldini, che sono sempre stati dei riferimenti di questo club. Sono molto contento di essere al Milan, sono qui per vincere“. Sono le prime parole da giocatore del Milan di Samu Castillejo. “In Liga ho giocato come ala ...

Ufficiale - Castillejo e Laxalt al Milan : Samu Castillejo e Diego Laxalt sono ufficialmente due giocatori del Milan, arrivati ''a titolo definitivo''. Il club rossonero, in una nota, annuncia contestualmente le cessioni di Carlos Bacca al ...

Il Milan chiude il mercato in entrata : 'Non ci saranno altri colpi'. Ufficiali Laxalt e Castillejo : Voci che si sono rincorse, e che hanno fatto sognare i tifosi del Milan di tutto il mondo. Un interesse forte, per una trattativa che però non è mai iniziata con la Lazio, per Sergej Milinkovic-Savic, ...

Ufficiale - Castillejo e Laxalt al Milan : ANSA, - MilanO, 17 AGO - Samu Castillejo e Diego Laxalt sono ufficialmente due giocatori del Milan, arrivati ''a titolo definitivo''. Il club rossonero, in una nota, annuncia contestualmente le ...

Milan - il comunicato ufficiale su Laxalt e Castillejo : “con loro si chiude il mercato” : Laxalt e Castillejo sono stati gli ultimi acquisti in ordine di tempo del Milan targato Elliott, grande lavoro di Leonardo e Maldini “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Castillejo Azuaga (“Samu”) e di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Diego ...

Milan - il club annuncia : "Bakayoko - Castillejo e Laxalt ultimi acquisti dell'estate" : "Con l'arrivo di Bakayoko, Castillejo e Laxalt, Ac Milan termina le operazioni in entrata di questa sessione estiva di mercato". Tra le righe del comunicato che annuncia gli acquisti di Diego Laxalt e ...

Milan - con Laxalt e Castillejo stop al calciomercato : MilanO - Il Milan ufficializza gli ultimi due colpi di mercato. Si tratta di Samuel Castillejo e Diego Laxalt , entrambi a titolo definitivo: il primo, 23enne attaccante spagnolo, arriva dal ...

Calciomercato Milan - i rossoneri accolgono Castillejo. Visite mediche ok : Prima Laxalt , poi Castillejo . Si è conclusa la giornata di Visite mediche in casa Milan . Clinica La Madonnina affollata per l'arrivo prima dell'uruguaiano e poi dello spagnolo, ultimi due acquisti ...