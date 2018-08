Milan | Carlo Pellegatti chiude con le telecronache | ecco i soprannomi dei nuovi acquisti

Carlo Pellegatti si ritira / Video - passa il testimone con gli ultimi soprannomi ai nuovi acquisti del Milan : Carlo Pellegatti si ritira, Video: passa il testimone con gli ultimi soprannomi dei nuovi acquisti del Milan dopo una carriera lunga 35 anni uno dei giornalisti più amati dal pubblico(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Milan - Carlos Bacca vuole tornare al Villareal e il club rossonero ne approfitta per arrivare a Samu Castillejo : Dopo una stagione deludente al Villareal , Carlos Bacca è ora tornato al Milan e non intende restare. Infatti, l'attaccante colombiano ha espresso più volte la sua volontà di tornare nel club spagnolo ...

Stilista impiccata a Milano - per i periti “Carlotta Benusiglio non è stata strangolata. È stato un suicidio” : La Stilista Carlotta Benusiglio è morta “con grande probabilità” a causa di una “asfissia prodotta da impiccamento” e sul cadavere riesumato non c’erano “lesioni” riconducibili ad un “eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo”. È quanto scritto dai medici legali nell’ultima perizia sulla morte di Carlotta Benusiglio, l’ex modella e Stilista ...

Milano - crollata una lastra di vetro che copre la galleria San Carlo : Poteva avere conseguenze serie l'incidente di sabato sera in pieno centro a Milano, quando, intorno alle 22, una lastra di vetro che ricopre galleria San Carlo, a due passi da piazza San Babila, è ...

Carlo Vanzina - la sua era una Milano sbruffona - arrogante ma anche divertita : Li vedi in giro per Milano, un po’ arroganti, con quell’aria del tipo “ti spiego io come funziona il mondo che sono giovane e tu non capisci una mazza”. Alcuni, quelli che han già fatto i soldi, sono più lanciati e sfoggiano orologi costosi o abiti firmati, quelli che invece i soldi devono ancora farli si atteggiano a guru. Sto parlando di Netties? Di super algo-trader (più un nome che fa scena che un vero lavoro) divenuti ricchi grazie alle Ia? ...

Carlos Santana a Milano il 28 giugno : info utili e ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai di San Siro : Carlos Santana a Milano si esibirà stasera, giovedì 28 giugno. L'evento è atteso presso l'Ippodromo Snai di San Siro e gli ultimi biglietti ancora disponibili su Ticketone.it al prezzo di 58,65 euro, nell'area del parterre non numerato. Il concerto si inserisce tra gli eventi del Milano Summer Festival. In base alle disposizioni ministeriali sulla Pubblica Sicurezza, all'ingresso saranno posizionati metal detector e ci sarà un accurato ...