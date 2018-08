Migranti | Salvini a Fico | pensi a fare il presidente della Camera

Migranti - Salvini attacca Fico : «Pensi a fare il presidente della Camera. Dalla Diciotti scendano i bambini» : scontro aperto tra Salvini e Fico. Dopo le parole del pentastellato , che aveva invitato tutti a far scendere i 177 Migranti Dalla Diciotti, il ministro dell'Interno replica, con polemica. «Tu fai il ...

Diciotti - Malta a Salvini : “Redistribuire i Migranti? L’Italia non ci dà procedure e non ha preso la sua quota dalla Lifeline” : Il rimpallo delle responsabilità sullo stallo della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo, non si placa. “Prima di chiedere lo sbarco della Diciotti – aveva scritto martedì il ministro dell’Interno Matteo Salvini – sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei” circa i 450 migranti sbarcati a luglio a Pozzallo e mai redistribuiti tra ...

Migranti - Fico : “I 177 Migranti devono sbarcare”. Pd : “Convinca Salvini - se no è ipocrita” : Sullo stallo di nave Diciotti è intervenuto anche il presidente della Camera Roberto Fico: "La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE".Continua a leggere

Migranti : Nicolini - Diciotti? Crudele e disumano - Salvini viola tutte le norme : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "Siamo davanti a un sequestro di persona. Salvini non sta solo tenendo in ostaggio i 177 disperati a bordo della Diciotti, persone con lo status di naufraghi e quello di potenziali rifugiati, gente che non ha commesso nessun reato e che si trova in una condizione di el

Migranti : Giusi Nicolini - Salvini tiene in ostaggio anche Governo : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "Salvini sta tenendo in ostaggio non solo i disperati a bordo della Diciotti e gli uomini della Guardia costiera, ma anche l'intero Governo. E non solo in questa occasione. Abbiamo assistito ancora una volta all'assoluta incapacità del ministro Toninelli che, da un lat

Salvini-Saviano - scontro sui Migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesserie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...

Il vescovo sui Migranti : "Atteggiamenti schizofrenici di Salvini" : migranti, azione politica e precetti religiosi: la vicenda della nave Diciotti ha fatto sì che alcuni ecclesiastici tornassero a prendere posizione sul tema dell'accoglienza. Come nel caso del vescovo Mogavero, che ha voluto ribadire l'inconciliabilità di certe posizioni di chiusura con i dettami espressi con chiarezza dal Vangelo.Il presule della diocesi di Mazara del Vallo non sembrerebbe concordare con quanto messo in campo in materia di ...