Migranti | quattro anni in servizio e oltre 38 mila persone soccorse | i numeri della nave

Palermo - quattro Migranti minorenni aggrediti mentre aspettavano il pulmino per tornare al centro di accoglienza : “Negri di merda, vi ammazziamo”: nella serata di ferragosto nuovo caso di violenza a sfondo razziale. Questa volta è accaduto a Trappeto, nel palermitano, vittime 4 ragazzi minorenni ospiti di un centro d’accoglienza. Un episodio che va a sommarsi agli oltre 50 casi contati in Sicilia negli ultimi due mesi. I giovani avevano trascorso la giornata nella spiaggia di Ciammarita (Palermo) assieme a una operatrice del centro per festeggiare il ...

Palermo - aggrediti quattro Migranti a Trappeto : si cerca un gruppo di italiani : Contro gli stranieri minorenni minacce di morte, insulti e botte davanti alla spiaggia Ciammarita. "Vogliamo solo divertirci come voi", avrebbero più volte detto i migranti. Gli investigatori al lavoro per rintracciare gli aggressori e capire se l'attacco abbia una motivazione...

Migranti : quattro annegati a Linosa - Procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore dopo ...

Migranti - trenta si buttano in mare da un barcone : quattro annegati : Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Continua a leggere L'articolo Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati proviene da NewsGo.

Linosa - quattro Migranti annegano dopo un tuffo da un barcone : Facevano parte di un gruppo di 30 migranti che alla vista delle navi Protector e Monte Sperone P01 si sono buttati in mare. Intanto non è stata ancora avviata la fase di trasferimenti dei 436 ospiti ...

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo fermati 11 scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone giunte in Sicilia tra domenica e lunedì. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo - fermati undici scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo potrà sbarcare : La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un’operazione The post La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare appeared first on Il Post.