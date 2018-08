Migranti | pm dopo visita sulla Diciotti | minori vanno fatti sbarcare

NAVE DICIOTTI SENZA PORTO - FARNESINA : "INTERVENGA UE"/ Ultime notizie Migranti - caos dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI SENZA PORTO: migranti, ultimatum Salvini 'aiuti Ue o li rimandiamo in Libia'. Ultime notizie, FARNESINA scrive all'Ue.

NAVE DICIOTTI SENZA PORTO - FARNESINA : “INTERVENGA UE”/ Ultime notizie Migranti - caos dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:53:00 GMT)

DOPO MORANDI/ Più flessibilità (e Migranti) - il governo nelle mani di Giorgetti e Tria : DOPO il crollo del ponte di Genova l'Italia ha bisogno di nuova flessibilità, ma l'Europa ha detto no. Bruxelles sotto pressione anche sui migranti. Lo scenario di ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ MORANDI e Autostrade, la Lega sa contare più di M5s, di A. FannaINCHIESTA/ Le anomalie e i regali delle concessioni autostradali, di U. Arrigo

Migranti - dopo Malta e Italia la nave Aquarius respinta anche dalla Spagna : “Non siamo il porto più vicino” : dopo aver incassato il no allo sbarco da Malta e Italia, alla nave Aquarius, al momento bloccata nel mar Mediterraneo in attesa dell'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro, è arrivata l'offerta da parte del porto della città di Barcellona, offerta che però stata immediatamente bloccata dal governo di Madrid perché "non sarebbe il porto sicuro più vicino"Continua a leggere

Migranti - PORTI CHIUSI PER NAVE AQUARIUS - SALVINI : "ONG NON IN ITALIA"/ Dopo Malta - anche Spagna nega attracco : AQUARIUS con 141 MIGRANTI a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi e il rifiuto di SALVINI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

La nave Aquarius in arrivo con 141 Migranti. Due mesi dopo l'odissea si ripete? : Articolo aggiornato alle 18.50 del 12 agosto 2018* Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave "Aquarius" di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei "di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo in modo che le persone salvate in mare possano essere ...

La nave Aquarius in arrivo con 141 Migranti. Due mesi dopo l'odissea si ripete? : Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave 'Aquarius' di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, Msf, chiede ai governi europei 'di ...

La nave Aquarius in arrivo con 141 Migranti. Due mesi dopo l'odissea si ripete? : Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave "Aquarius" di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei "di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo in modo che le persone salvate in mare possano essere sbarcate e l'Aquarius possa continuare a ...

Vi racconto cosa si prova dopo aver salvato 87 Migranti dalla morte - Diario di bordo dalla Open Arms : Undicesimo giorno giovedì 2 agosto, ore 14.00 Credit: Valerio Nicolosi "Chi salva una vita salva il mondo intero" recita una frase scritta nella sala macchine dell'Open Arms. La frase è su un disegno ...

Vi racconto cosa si prova dopo aver salvato 87 Migranti dalla morte - Diario di bordo dalla Open Arms : Undicesimo giorno giovedì 2 agosto, ore 14.00 Credit: Valerio Nicolosi "Chi salva una vita salva il mondo intero" recita una frase scritta nella sala macchine dell'Open Arms. La frase è su un disegno ...

Migranti - dopo un mese la nave Ong Aquarius torna in mare : La nave Aquarius della ong Sos Mediterranée torna in mare dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese e il lungo...

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : “Non riporteremo in Libia i Migranti soccorsi” : A giugno, con i suoi 629 migranti lasciati alla deriva, era diventata un simbolo. L’emblema di una crisi migratoria e diplomatica. Da una parte la Francia che aveva definito «vomitevole» l’atteggiamento del nuovo governo giallo-verde. Dall’altra l’Italia che «chiudeva i porti», come annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, e chiedeva ma...

Migranti - la nave Sarost 5 attracca in Tunisia : finita dopo 22 giorni l'odissea dei 40 a bordo : Sulla nave, bloccata al largo delle coste tunisine, c'erano anche due donne incinte: ora ha attraccato a Zarzis. "Sono tutti sani e salvi" ha detto il capitano

Dopo la lite Roma-Parigi torna in mare Aquarius : "Non riporteremo i Migranti soccorsi in Libia" : ... il fotografo Yann-Arthus-Bertrand , lo scrittore premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio , l'economista Thomas Piketty , lo scrittore Daniel Pennac , l'ex calciatore campione del mondo Lilian ...