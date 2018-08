Migranti | Fornaro | non si può impedire sbarco naufraghi

cataniaoggi

: RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: i trattati si possono sempre cambiare ma fino ad allora devono essere rispettati @Fornaro62 https://t… - vitobarile : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: i trattati si possono sempre cambiare ma fino ad allora devono essere rispettati @Fornaro62 https://t… - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: i trattati si possono sempre cambiare ma fino ad allora devono essere rispettati @Fornaro62 https://t… - GIANNNPAN : RT @Fornaro62: Migranti: Fornaro, Salvini consenta oggi stesso l’attracco della Diciotti -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Si intervenga subito per porre fine a questa provocazione politica di Salvini fatta ai danni di donne e uomini che non hanno nessuna colpa, se non quella di scappare da guerre e dalla fame".