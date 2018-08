Migranti | Fico | “I 177 migranti devono sbarcare” Pd | “Convinca Salvini | se no è ipocrita”

Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i Migranti dalla Diciotti : Il presidente della Camera ha chiesto al governo di far sbarcare le 177 persone che da due giorni sono al centro di un caso nazionale The post Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti appeared first on Il Post.

Salvini in Calabria - “Stato meglio di ‘ndrangheta”/ Lotta a mafia e traffico Migranti - ”Italia ha già accolto” : Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza". Il Ministro degli Interni strappa degli applausi in Calabria a San Luca di fronte all'impegno per le elezioni comunali nel futuro.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Migranti - la denuncia della “Aquarius” : 5 navi hanno ignorato barche in difficoltà : Le persone soccorse da Sos Mediterranee ed Msf hanno raccontato che almeno 5 navi li avrebbero visti senza prestare alcuna assistenza

Fico si smarca da Salvini : "Vie legali di accesso per i Migranti e stop alla Tav" : Immigrazione, Tav, Rai e i rapporti con gli alleati leghisti, con i quali "restiamo ben distinti e alternativi". Questi i temi affrontati da Roberto Fico in un'intervista a Repubblica, nella quale il presidente della Camera rimarca le distanze tra M5s e Lega, escludendo una corsa congiunta alle prossime elezioni europee e ricordando come il governo gialloverde non si basi su un'alleanza, ma su un contratto.Per quanto riguarda il capitolo ...

Fico contro Salvini : "M5s distante e alternativo a Lega"/ Governo - prese distanze su Tav e Migranti : Fico contro Salvini: "M5s distante e alternativo a Lega", il presidente della Camera scuote il Governo. Dalla Tav all'immigrazione, passando per la flat tax: ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:54:00 GMT)

Fico : 'Vie legali per Migranti e stop alla Tav. Noi siamo diversi da Salvini' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Mercoledì 8 agosto ore 08.50 Fico: 'siamo diversi da Salvini: vogliamo vie legali per i migranti e stop Tav' . 'Le vie legali ...