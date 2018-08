Migranti Diciotti | Salvini non cede | la Procura potrebbe indagare per sequestro di persona

Il pm di Agrigento : «Sulla Diciotti ho visto una realtà devastante. Tanti i Migranti malati e colpiti da scabbia» : Il procuratore Patronaggio: nessuna sfida alla politica, per fare l’ispezione dovevo aprire un fascicolo

Migranti - al via a Catania sbarco minori da nave Diciotti : Catania, 22 ago., askanews, - E' iniziato intorno alle 22.45 sul 'Molo di Levante' lo sbarco dei 29 minori Migranti, molti dei quali non accompagnati, da giorni a bordo della nave della Guardia ...

Diciotti - Civati : “Migranti trattenuti come ostaggi - presenteremo esposto a Corte dei Conti” : Civati ha partecipato questa sera al presidio sul molo di Catania per manifestare contro la decisione del governo italiano di trattenere i migranti a bordo di nave Diciotti: "E' una follia far scendere solo i minori non accompagnati. Mi sembra uno di quei film con gli ostaggi. Non si capisce perché"Continua a leggere

Roberto Fico - presidente della Camera - sui Migranti della nave Diciotti : 'La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea - puo' ... : Il presidente della Camera Roberto Fico, ha rotto gli indugi ed è intervenuto sui cittadini stranieri a bordo della nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania. E Fico, ha affermato : 'la giusta ...

Migranti - Salvini attacca Fico : «Pensi a fare il presidente della Camera. Dalla Diciotti scendano i bambini» : scontro aperto tra Salvini e Fico. Dopo le parole del pentastellato , che aveva invitato tutti a far scendere i 177 Migranti Dalla Diciotti, il ministro dell'Interno replica, con polemica. «Tu fai il ...

I Migranti bloccati sulla Diciotti mentre Salvini litiga con Saviano sui social : Dopo il no di Salvini, i migranti restano sulla nave e non possono essere sbarcati nel porto di Catania. La polemica si...

Migranti - pm dopo visita sulla Diciotti : minori vanno fatti sbarcare : "In base alle convenzioni internazionali e alla legge italiana, i 29 minori non accompagnati hanno il diritto di sbarcare". Lo ha detto il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, salito a bordo ...

Caso Diciotti - la Procura indaga per sequestro di persona | Conte : "L'Europa batta un colpo" | Fico si smarca : "I Migranti devono sbarcare" : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

Migranti bloccati sulla Diciotti a Catania : stop di Salvini/ Pm Agrigento sulla nave : no visita a senatore Pd : nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 Migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:35:00 GMT)

Diciotti - divieto di accesso per i parlamentari Pd - Faraone : “Migranti come topi in gabbia” : Il senatore Pd Faraone ha provato a salire a bordo della nave Diciotti: "Nessuno può salire né scendere da quella nave. Il prefetto e la Capitaneria di porto mi hanno comunicato che non è possibile accedere finché non vengono fatte le verifiche sulle condizioni sanitarie delle persone a bordo. Ma nessuno ha avviato quelle verifiche, e quindi non sappiamo se ci siano epidemie in corso"Continua a leggere

Caso Diciotti - Fico : "I Migranti a bordo devono poter sbarcare" | Procura : "Scendano i minori" | Libia : "Non accetteremo rimpatri" : A Ceuta assalto al muro verso la Spagna. iL Procuratore di Agrigento titolare dell'inchiesta sul trattenimento deiprofughi è salito a bordo della nave.

Salvini sbeffeggia i contestatori che vogliono i Migranti della Diciotti : "Glielo mandiamo un bacione?" : Le forze contestatrici, però, erano davvero un numero esiguo, segno che la politica adottata da Salvini è perlopiù condivisa. E così Matteo Salvini non ha perso occasione di scherzarci sopra: 'A ...

Diciotti - Malta a Salvini : “Redistribuire i Migranti? L’Italia non ci dà procedure e non ha preso la sua quota dalla Lifeline” : Il rimpallo delle responsabilità sullo stallo della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo, non si placa. “Prima di chiedere lo sbarco della Diciotti – aveva scritto martedì il ministro dell’Interno Matteo Salvini – sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei” circa i 450 migranti sbarcati a luglio a Pozzallo e mai redistribuiti tra ...

Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i Migranti dalla Diciotti : Il presidente della Camera ha chiesto al governo di far sbarcare le 177 persone che da due giorni sono al centro di un caso nazionale The post Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti appeared first on Il Post.