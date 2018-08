Michele Riondino | ' Io | il ' madrino' che a teatro sarà il Diavolo'

Venezia 2018 - il «padrino» Michele Riondino : «Sono un pigro terribile» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 30 di Vanity Fair, in edicola fino al 31 luglio. Inforca la moto, poi salta su un’auto, quindi va alla prova costumi per un film musicale da girare a breve, insieme con Laura Chiatti. Nel frattempo si dimentica di mangiare, accenna a uno spettacolo da mettere in piedi a settembre, Il maestro e Margherita, col teatro stabile dell’Umbria. Ma se ne scorda subito, s’indigna per una notizia letta sul web, ...