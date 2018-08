Meteo | piogge al sud | caldo al nord Nel weekend brusco calo termico

Meteo - piogge e temporali al sud. Temperature torride al nord : Mentre nel centrosud potrebbe piovere, anche intensamente, nelle regioni settentrionali le Temperature sono previste in rialzo di 3,4 gradi oltre la media stagionale.Continua a leggere

Meteo AUTUNNO - Italia forti piogge per AccuWeather : AccuWeather è una multinazionale, i bollettini sono prodotti da uno dei maggiori staff di Meteorologi del Mondo. Ciò, a nostro avviso, non ne fanno una previsione comunque affidabile. Rispondiamo poi ...

KERALA - INONDAZIONI PIOGGE MONSONICHE : 324 MORTI/ Ultime notizie India : Meteo non migliora fino a domenica : KERALA, 114 MORTI per INONDAZIONI e 150mila sfollati. Ultime notizie: India in ginocchio a causa dei Monsoni molto più intensi rispetto a quello degli scorsi anni(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 23:06:00 GMT)

Allerta Meteo Molise : criticità “gialla” per piogge intense e temporali : La Protezione civile regionale del Molise ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” valida da questa mattina e per le successive 12-18 ore: sono attese, su gran parte della regione, piogge intense e temporali, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Molise: criticità “gialla” per piogge intense e temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - il caldo dà una tregua : piogge al nord - da domani anche al centro sud : Una perturbazione porterà piogge e temporali nel nord Italia e da domani anche nelle regioni del centrosud.Continua a leggere

Previsioni Meteo - verso Ferragosto all’insegna del maltempo : piogge e temporali da Nord a Sud – MAPPE e DETTAGLI : 1/24 ...

Meteo - piogge e calo delle temperature al Nord. Ma nel weekend torna l’afa da bollino rosso : Domani al Nord arrivano piogge e temporali, con un conseguente calo delle temperature. Ma già nel weekend in Italia torna l'afa, con il bollino rosso previsto per sabato in ben otto città: valori massimi intorno ai 37 gradi. La prossima settimana inizierà con una nuova perturbazione che riguarderà soprattutto il Nord.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a sera : ”Continua fino alle 21 di stasera l’instabilità climatica già in atto nelle ultime 24 ore. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido fino alle 21 di stasera, mercoledì 8 agosto”. Lo comunica la Regione Toscana. ”Aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali dalle 14 alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi sulle seguenti aree: Zona 1(Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). In particolare, sono previste ...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge : Meteo, allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge - : Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE ...

Allerta Meteo della Protezione civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta Meteo della Protezione civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica “gialla” valida dalle 11 alle 20 di domani su tutto il territorio. Sono previste “precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali“. La Protezione civile, precisa che “i fenomeni temporaleschi saranno ...