Metà delle scuole non è a norma Pronti 7 miliardi Intervista a Marco

ERMAL META/ Il gesto di solidarietà a favore delle vittime di Genova : ERMAL META protagonista di un grande gesto di solidarietà: il ricavato della tappa di Alassio del Non abbiamo armi tour sarà devoluto in beneficenza.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:08:00 GMT)

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "Metà delle scuole italiane ha 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Goletta Verde : "Mancano i depuratori : inquinata la Metà delle foci e dei porti italiani" : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia.Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici in aree a rischio, come foci e porti, nelle 15 regioni costiere italiane è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece "fortemente inquinato" (39%) e "inquinato" (9%) e la causa di questi risultati ...

Estate 2018 - per la Gdf la Metà delle case vacanza è irregolare : “Scoperti anche hotel fantasma” : Una casa vacanze su due è risultata irregolare secondo i controlli della Guardia di Finanza. Puglia, Toscana e Lazio le maglie nere. Ma anche in Sicilia sono state riscontrate anomalie: a Taormina, tra le mete più richieste dei villeggianti italiani, le fiamme gialle hanno scoperto veri e propri hotel fantasma.Continua a leggere

MotoGp – Test Brno : l’aggiornamento delle 14.00 - i TEMPI a Metà giornata : giornata di Test a Brno: a metà giornata al comando della classifica dei TEMPI c’è Dovizioso, rientra in top 10 Valentino Rossi Weekend allungato per i piloti della MotoGp: i campioni della categoria regina, dopo le fatiche di ieri al Gp della Repubblica Ceca, vinto da Andrea Dovizioso, sono tornati in pista a Brno per una giornata di Test. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che non sembra avere troppe novità per i Test cechi, ma ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino con la Metà delle valide : Finisce 6-3 per il Rimini la prima partita del weekend con la T&A San Marino. I Titani subiscono sei punti tra 3° e 5° inning, dimezzano lo svantaggio al 6° ma si fermano lì. Troppi i rimasti in base, 12, con il conto delle valide che, beffardamente, dice 8 a 4 per San Marino. Vincente Ruiz, perdente Quevedo, salvezza per Kelly. Altra ottima serata in battuta per Luca Pulzetti che finisce con 3/5. Nel primo terzo di gara a mangiarsi le mani ...

Will Smith a Jada Pinkett : «Insieme per più della Metà delle nostre vite» : C’è chi si prende e lascia con una facilità estrema, specie a Hollywood, dove i rapporti di coppia appaiono più labili che in qualsiasi altra parte del mondo, e poi c’è chi insieme sta bene e vede nell’altro tutto il possibile. Sono questi, oggi, gli amori che fanno sognare, rari quasi da non sembrare veri. Will Smith e la moglie Jada Pinkett, sposati dal 1997, incarnano alla perfezione l’ideale moderno di «fatti ...

Dazi su Metà delle merci cinesi Borse asiatiche - è febbre gialla : L'ondata delle vendite asiatiche condiziona anche l'andamento delle Borse europee che aprono le contrattazioni in ribasso in scia con l'andamento di Wall Street e con le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Segui su affaritaliani.it

Investire in ico? Dopo 4 mesi la Metà delle startup che inventa la propria criptovaluta fallisce : (foto: Getty Images) Altro che bitcoin, ether e le altre criptovalute. C’è chi è pronto a giurare che siano le Ico, le initial coin offering (offerte iniziali di moneta), la nuova frontiera della criptofinanza. Valute nate ad hoc per supportare un progetto (dall’energia agli smart contract al porno) e che dunque trovano la loro ragion d’essere nella rivalutazione del gettone collegata alla crescita del progetto aziendale e al ...

Ecco il bollettino di Metà luglio 2018 delle offerte Vodafone : 50 GB è la parola d’ordine : In questo caldo luglio, Vodafone torna all'attacco della concorrenza. La compagnia sembra aver deciso la linea da seguire nei prossimi giorni L'articolo Ecco il bollettino di metà luglio 2018 delle offerte Vodafone: 50 GB è la parola d’ordine proviene da TuttoAndroid.

Piano Industria 4.0 : oltre Metà delle aziende lo ignora : Due differenti analisi convergono nel segnalare che l’innovazione tecnologica rimane un rebus per le aziende italiane, nonostante le misure dei precedenti governi, anche se a nessun imprenditore sfugge l&rsquo...