Meghan e Kate | ecco l' accessorio intimo indossato da entrambe a cui non possono rinunciare

Meghan e Kate si dividono i gioielli di Lady Diana : La nuova sfida fra Kate Middleton e Meghan Markle sarà decisamente “preziosa”. Le due duchesse infatti sono pronte a dividersi i gioielli di Lady Diana. La principessa del Galles aveva una vera e propria passione per i preziosi e nel corso della sua breve e sfortunata vita ne aveva collezionato molti. Alla sua morte, avvenuta a causa di un tragico incidente a Parigi nel 1997, i gioielli di Lady D vennero raccolti e custoditi ...

“Kate non la prenderà affatto bene”. L’ultima ‘scelta’ della regina fa infuriare tutti. Per Elisabetta nessun dubbio. E Meghan se la gode… : È una di quelle evenienze alle quale non si vuole pensare. Ma se c’è una cosa certa nella vita, beh, questa è la morte. Belli obrutti, ricchi o poveri, l’unica cosa che ci accomuna, tutti, è appunto il fatto di dipartire prima o poi. Così è e sarà anche per la nonna del mondo intero: la regina Elisabetta. E sono in tanti a chiederselo: cosa succederà quando si fermerà il cuore della “donna del secolo”? Mentre le voci sulla salute della ...

Il segreto di Meghan e Kate e tutti i gossip del weekend : Il segreto di Meghan e Kate L’esperta di etichetta Myka Meyer ha svelato il trucco usato dalle duchesse per evitare incidenti alla Marylin Monroe. Se usato sotto gonne e vestiti, previene svolazzamenti non richiesti. LEGGI LA STORIA Michael Bublé: «Il cancro di Noah, e quell’amore riscoperto» Il cantante ha parlato con il magazine «Stellar» di come l’inferno attraversato dal figlio, e poi la sua guarigione, abbiano cambiato il ...

L’accessorio intimo indossato sia da Meghan che da Kate : Non c’è look senza foto, né abito che susciti indifferenza. Meghan Markle e Kate Middleton sono capaci di catalizzare su quei loro corp l’attenzione della moda internazionale. Dei giornali, dei comuni mortali, di chiunque voglia scoprire quale sia la formula della perfezione. O, quanto meno, il segreto per far sì che la gonna non si alzi al primo alito di vento. Sfoglia gallery Myka Meyer, esperta di etichetta, ...

La Regina cambia il testamento : ecco cosa succederà a Kate e Meghan : Raggiunti i 92 anni, la Regina Elisabetta II ha deciso di cambiare il suo testamento, includendo fra i successori anche Meghan Markle. La neo-moglie di Harry è entrata a tutti gli effetti nella Royal Family e sembra aver conquistato già le simpatie di The Queen. A quanto pare la Regina è stata rapita dall’eleganza e dalla bellezza di Meghan, ma soprattutto dal suo carattere di ferro e da una determinazione che le hanno consentito di ...

Il segreto di Kate Middleton per evitare incidenti sexy (che usa anche Meghan) : Kate Middleton e Meghan Markle condividono un piccolo segreto di stile per evitare incidenti sexy durante le loro visite ufficiali. Le duchesse devono apparire sempre al meglio quando sono in pubblico e devono seguire un protocollo. L’etichetta reale – come ha imparato Meghan grazie alla temibile Samantha The Panther – è piuttosto rigida, soprattutto quando si parla del comportamento delle due donne. I reali non hanno ...

Meghan Markle/ Quando sul suo blog scriveva di Kate Middleton : ecco le sue parole prima di chiuderlo : Meghan Markle, la Duchessa di Sussex aveva scritto sul suo blog cosa pensava della cognata Kate Middleton: ecco le sue parole prima di chiuderlo, le news.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 06:00:00 GMT)

Kate Middleton - ecco cosa pensava Meghan Markle di lei prima di conoscerla : cosa pensava Meghan Markle di Kate Middleton prima di conoscerla? A svelarlo è – incredibilmente – il blog dell’ex star di Suits: The Tig. La pagina web era stata aperta da Meghan per raccontare le sue passioni, fra viaggi, segreti di bellezza e consigli di fitness. Appena un anno dopo il suo fidanzamento con Harry, Meghan era stata costretta a chiudere il blog, ubbidendo alla richiesta di Kensington Palace, che oggi gestisce ...

Quando Meghan nel suo blog parlò di Kate Middleton : Meghan Markle, prima di entrare nella famiglia reale e di conoscere Harry, dedicò il suo blog a Kate Middleton. Molto prima di diventare sua cognata, scrisse sulla duchessa una breve paragrafo nel suo The Tig. Era il 2014 Quando Meghan dedicò una puntata alle principesse, rivelando la sua antica ossessione per She-Ra, intervistando la principessa Alia Al-Senussi della Libia e spiegando come il sogno classico di diventare nobili prosegua anche ...

Meghan Markle - Kate e Harry la lasciano sola - ma arrivano rinforzi : Rimasta sola, senza Kate ed Harry, Meghan Markle attende l’arrivo di sua madre, Doria Ragland, in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni l’insegnante di yoga starebbe preparando il suo trasferimento a Londra e sarebbe pronta a lasciare gli Stati Uniti per stare accanto alla figlia. D’altronde Meghan – nonostante i sorrisi che esibisce in pubblico – non sta vivendo un periodo molto semplice. Non solo sta ...

Ecco perché Harry e Meghan devono tutto a Kate e William : Meghan Markle deve tutto a Kate Middleton e William. Se non ci fossero stati loro infatti, probabilmente non avrebbe sposato Harry. A svelarlo è stata Angela Levin, giornalista e biografa del secondogenito di Lady Diana, che ha spiegato come Harry sia stato ad un passo dallo sposare Chelsy Davy, la sua precedente fidanzata. I due sono stati legati da quando avevano vent’anni e stavano progettando di convolare a nozze, quando ...

Kate Middleton e Meghan Markle - perché si sono alleate (e per Harry è meglio così) : Chi si aspettava un Eva contro Eva è rimasto deluso: Meghan e Kate infatti hanno deciso – nonostante le differenze – di allearsi, per la gioia di Harry. Le due donne non potrebbero essere più diverse, ma, secondo quanto svela un insider, il loro rapporto sarebbe strettissimo. In poco tempo – complici gli attacchi del padre Thomas Markle e i vari scandali – Kate Middleton è diventata un vero e proprio “pilastro di ...

Kate e Meghan non indosseranno mai questo colore (che piace tanto alla Regina) : Kate Middleton e Meghan Markle sono famose per i loro look sempre impeccabili e spesso colorati, ma c’è una nuance che piace tanto alla Regina e che loro non indosseranno mai. Recentemente Harper’s Bazaar ha analizzato tutti i look sfoggiati sino ad oggi dalla duchessa di Cambridge giungendo ad una conclusione molto particolare: Kate detesta l’arancione. La moglie di William infatti ha sempre dimostrato di apprezzare le ...

Meghan Markle - perché sarà importante per William (anche più di Kate) : In futuro Meghan Markle sarà molto importante per William, anche più di Kate Middleton. Lo svela un esperto di “affari reali” al magazine Express, secondo cui l’attrice americana avrà un ruolo fondamentale nel futuro della Royal Family. Il duca di Cambridge si prepara a diventare re e, quando questo accadrà, avrà bisogno del sostegno di suo fratello Harry e di Meghan Markle. L’ex star di Suits infatti dovrà, insieme al ...