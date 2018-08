gossipnews.tv

: Maurizio Costanzo compie 80 anni, ‘Il regalo più bello, Potrebbe farmelo Maria’: - notizie_star : Maurizio Costanzo compie 80 anni, ‘Il regalo più bello, Potrebbe farmelo Maria’: - GossipNews_Tv : Maurizio Costanzo: ecco perchè io e Maria De Filippi andiamo d'accordo!: - AlloraIl : Tutto ebbe inizio con il Maurizio Costanzo show e gli opinionisti , proseguí con i salotti che vantavano esperti co… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018), raggiunta ormai la soglia degli ottant’anni, fa un bilancio della sua vita e svela in un’intervista quale è il segreto che lo lega da ormai tanti anni, aDela verità!ha concesso in queste ore, un’intervista a tutto tondo al settimanale “Chi” dove ha raccontato per filo e per segno, ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Tanto per cominciare, parla della sua carriera in questo modo: “Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. Dicono che sono un uomo severo, ma in realtà lo sono stato più con me stesso. E che ho anche potere, ma in realtà chi lo è, è colui che ordina e comanda, e io non lo faccio. Credo di aver fatto bene, ma ...