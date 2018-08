Maurizio Battista | ‘La storia con Alessandra Moretti è finita | rimane Anna’

tvzap.kataweb

: Un altro successo per la Versiliana : con lo show di Maurizio Battista risate e divertimento puro. ( Foto Gabriele Ancillotti) - caffeversiliana : Un altro successo per la Versiliana : con lo show di Maurizio Battista risate e divertimento puro. ( Foto Gabriele Ancillotti) - Play4movie : La nascita della figlia, due anni fa, aveva fatto discutere: ora che tutto è finito, hanno fatto la scelta più gius… - BlitzQuotidiano : Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati. Annuncio VIDEO su Facebook -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Dopo 2 anni e mezzo di relazione e una figlia – Anna – che porta il nome della madre del comico scomparsa quando lui aveva 20 anni, èlad’amore trae l’attrice. A darne notizia è lo stesso comico in un video in diretta su Facebook. “Buongiorno a tutti, devo dire una cosa molto importante. Siccome io con voi ho condiviso sempre tutto, le cose belle e quelle meno belle, oggi condivido con voi una cosa bruttissima ma purtroppo fa parte della vita di tanti. Su Facebook è stata seguita la nascita dellacon la signorina, la nascita della signorina splendida Anna e tutto quello che ne è seguito. Purtroppo le storie finisco e lacon la signorinapurtroppo per vari motivi, per colpa mia, questo lascia il tempo che trova, è. Capita, a me è capitato molto ...