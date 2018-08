MAURIZIO BATTISTA | IO E ALESSANDRA MORETTI CI SIAMO LASCIATI Video | quando a

MAURIZIO BATTISTA si è lasciato con la compagna Alessandra Moretti : Maurizio Battista, comico e attore romano noto per i suoi monologhi che abbiamo ascoltato in programmi come Colorado, Zelig, Seven Show, Buona Domenica e tantissimi altri show televisivi, ha comunicato ufficialmente ai fan una brutta notizia riguardante la propria vita privata.Il comico romano 61enne, con un messaggio video nel quale è apparso comprensibilmente molto giù di morale, ha annunciato di essersi lasciato con la compagna ...