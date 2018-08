Matteo Salvini | la risata in faccia a Saviano dopo il delirio sulla Diciotti | ' Vi era

Matteo Salvini - cambio ai vertici dei sevizi segreti : chi caccia a settembre : Scatta lo spoil system per due posizioni chiave dei nostri servizi di intelligence : come riporta Il Fatto Quotidiano , il ministro dell'Interno Matteo Salvini a settembre licenzierà Alessandro Pansa ...

Caso Asia Argento - l’intervento a sorpresa di Matteo Salvini. Le parole del ministro dell’Interno : Nel bel mezzo dello scandalo che ha colpito Asia Argento nelle ultime ore, non poteva fare a meno di inserirsi Matteo Salvini con uno dei suoi commenti. La frase non è ironica, perché oltre alla presenza a dir poco compulsiva del ministro degli interni italiano sui social network, c’è anche da dire che il leader della Lega è stato più volte, negli ultimi mesi, oggetto di attacchi e opinioni contrarie piuttosto pesanti da parte ...

Matteo Salvini contro Asia Argento/ Foto : “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...” : Matteo Salvini contro Asia Argento: “Questa era la signora che mi insultava? Che tristezza...”. Il ministro dell'Interno attacca l'attrice dopo lo scandalo della presunta violenza sessuale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:06:00 GMT)

Il venditore ambulante : "Matteo Salvini? Non ha comprato nulla - ma è stato gentile" : "È stato gentile": questo ha riferito a proposito del vicepremier, Medoune Mbaye, il venditore senegalese della foto sotto l'ombrellone di Matteo Salvini a Marina di Pietrasanta, diventata virale sui social come la «gaffe dell'ambulante». Al Corriere della Sera, l'uomo ha parlato dell'incontro."Certo che sapevo che quel signore era Matteo Salvini. Ero lì, sulla spiaggia, con mio fratello Moussa che conosce il ministro, ...

Matteo Salvini sulle moschee : "Non credo siano una priorità di Milano" : Il ministro dell'Interno in visita all'Opera Cardinal Ferrari: "Lavorerò a una Consulta sul tema. Voglio sapere chi paga, chi prega, in che lingua, chi entra, chi esce"

Matteo Salvini - Debora Serracchiani accusa : 'Hai votato il salva Benetton'. Lui la umilia : 'Detto da chi...' : 'Sì ho firmato il salva Benetton ma chi non ha vigilato deve tacere'. Matteo Salvini risponde così alla dem Debora Serracchiani , che domenica pomeriggio ha attaccato frontalmente il vicepremier e ...

Matteo Salvini umilia Federica Mogherini : 'Chi ci mettiamo al suo posto nell'Ue' - fine della storia : Tempo scaduto per Federica Mogherini . È Matteo Salvini a dare il benservito a Lady Pesc , la ministra degli Esteri dell'Unione europea fatta nominare a Bruxelles da Matteo Renzi e che dal 2014 a oggi ...

Il mea culpa di Matteo Salvini : "Io avrò votato il salva-Benetton - ma chi non ha vigilato taccia" : Ricorda di aver votato nel 2008 la cosiddetta norma 'Salva Benetton'? "Se è cosi, sicuramente, però da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato e verificato le concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno". Lo afferma Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, intervistato da Agora su Rai3.Sul tema della nazionalizzazione della rete autostradale, alla domanda se sia favorevole, il leader ...

VIDEO – Matteo Salvini e la carezza in viso alla donna di colore : Storia di un gesto delicato che mette in difficoltà i detrattori di Salvini. Le accuse di “Sindrome di Stoccolma” alla signora “La vergogna del selfie di Matteo Salvini ai funerali di Genova” ha spopolato sulla stampa e sui social network, dando modo a una folta schiera di indignati di Sinistra, in particolare simpatizzanti del Pd, di riversare ogni epiteto inglorioso possibile contro il Ministro dell’Interno ...

Le polemica di un Rapper nei confronti di Matteo Salvini per alcuni selfie nel giorno dei funerali : Salvini, selfie durante i funerali a Genova: è bufera sui social. Probabilmente se Salvini non avesse concesso dei selfie con i propri fan, qualcuno avrebbe ugualmente gridato allo scandalo: “Non si è fermato per una foto…” Una nuova polemica, social ma non solo, investe il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intento a farsi un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato a Genova delle vittime del crollo ...

La Lega finanziata dai Benetton? Salvini risponde alle accuse. Botta e risposta sui social con Matteo Renzi : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha scosso un paese intero e la politica, ovviamente, ha continuato il suo tran tran tra accuse e controaccuse, smentite e scarico di responsabilità. Tra governo e opposizione non sono mancati gli attacchi, e così un altro capitolo del dibattito è ora arricchito dallo scontro al vertice tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Si continua a discutere sul crollo del ponte Morandi. Anche se l’attenzione ...

L'ovazione a Matteo Salvini e le esequie del Pd : A memoria d'uomo non si ricordano ovazioni così commosse verso i governanti, in un funerale di Stato. Non come quella ricevuta ieri da Matteo Salvini e Luigi Di Maio nel padiglione blu della Fiera di ...

Matteo Salvini e Frankie hi-nrg/ Rapper contro il ministro per il selfie a Genova ai funerali - lui : “Cretino!” : Matteo Salvini in occasione dei drammatici funerali di Stato, è stato ripreso mentre posava per un selfie. Il Rapper Frankie hi-nrg mc l'ha pesantemente criticato.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...