Mattarella per lutto non partecipa a Festival Cinema Venezia : Roma, 22 ago., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in segno di lutto per quanto accaduto a Genova e al Parco del Pollino non sarà presente alla inaugurazione del Festival ...

MIGRANTI/ La contromossa del 'partito di Mattarella' per sfilare il governo a Salvini : Lega contro il 'partito del Quirinale' di cui fanno ormai parte a pieno titolo i grillini: è questo il retroscena dell'ultimo caso della nave Diciotti

Pollino : Mattarella - tristezza per nuova tragedia - grazie a soccorritori : Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Tutto il nostro Paese prova grande tristezza per questa nuova tragedia che ha provocato tanti morti e feriti nel Parco del Pollino. Esprimo la più grande solidarietà ai familiari delle vittime e ai feriti e ringrazio gli uomini del soccorso che hanno operato e stanno tut

La Maddalena. Terminate le vacanze per il presidente Mattarella : Sono Terminate le vacanze a La Maddalena per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha lasciato l’isola per fare rientro

Genova si ferma per i funerali di Stato - Mattarella : 'Una tragedia inaccettabile' : Alla presenza di una folla commossa e delle massime autorità della Repubblica, si sono celebrati questa mattina i funerali di Stato di 19 vittime del crollo del ponte Morandi. 'Genova colpita al cuore ...

Ponte Morandi - lutto nazionale. Funerali di Stato per 19 vittime. Bagnasco : ‘Giustizia doverosa’. Applausi a Mattarella - governo e soccorritori. Fischi a esponenti Pd – LA DIRETTA : È la giornata del lutto nazionale, in cui tutta l’Italia si stringe attorno a Genova per piangere le vittime del crollo del Ponte Morandi. Un lungo, commosso applauso ha accolto una delegazione delle squadre dei vigili del fuoco al loro ingresso nel padiglione blu della Fiera di Genova, dove l’arcivescovo Angelo Bagnasco ha celebrato sabato mattina i Funerali di Stato: “Sappiamo che qualunque parola ...

"Genova non si arrende" - l'addio alle vittime del ponte Applausi per Mattarella e governo : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa". "Il viadotto - ha continuato Bagnasco - è crollato: esso, com'è noto, non era solo un pezzo importante ...

Ponte Morandi - Mattarella : “Tragedia inaccettabile - perseguire con rigore le responsabilità”. Alle 15 il Cdm a Genova : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile“. E’ un Sergio Mattarella commosso quello che si ferma in favore di telecamere e microfoni dopo i funerali delle vittima del crollo del Ponte Morandi, ...

Funerali a Genova - applausi per vigili del fuoco e governo. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo», ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, nell'omelia dei ...

