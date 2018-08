Mattarella non va al Festival di Venezia In lutto per i fatti di Genova e del Parco del

Mattarella per lutto non partecipa a Festival Cinema Venezia : Roma, 22 ago., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in segno di lutto per quanto accaduto a Genova e al Parco del Pollino non sarà presente alla inaugurazione del Festival ...

Quirinale : Mattarella non sarà a mostra Venezia in segno di lutto : Roma, 22 ago. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annullato la sua presenza a Venezia il prossimo 29 agosto per la serata di gala inaugurale del Festival del cinema, scegliendo di rimanere al Quirinale. Una decisione presa in segno di lutto, dopo i due gravi eventi do

Funerali di Stato. Bagnasco : «Genova ferita al cuore non si arrende». Applausi al governo. Ovazione ai Vigili del Fuoco. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : GENOVA - Applausi ai Vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che hanno portato il loro...

Mattarella : "Affermare indentità non è fare barriere" : ... è dal confronto, dalla consapevolezza che ciascuno, con il suo credo e le sue convinzioni, arricchisce il nostro essere persona, che nasce la possibilità di rendere davvero umano il mondo".

Bagnasco - Genova colpita al cuore non si arrende. Mattarella : Accertamento rigoroso delle responsabilità : Teleborsa, - Funerali di Stato per le vittime del disastro di Genova , ma non per tutti: solo 18 bare sono sfilate oggi, sabato 18 agosto, alla Fiera di Genova , nel padiglione Jean Nouvel, dove il ...

Bagnasco - "Genova colpita al cuore non si arrende". Mattarella : Accertamento rigoroso delle responsabilità" : Genova è sotto lo sguardo del mondo. La tragedia ci ha fatto toccare con mano la fragilità umana. Genova non si arrende, giustizia doverosa. Ci auguriamo che i numerosi sfollati possano ritrovare ...

"Genova non si arrende" - l'addio alle vittime del ponte Applausi per Mattarella e governo : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa". "Il viadotto - ha continuato Bagnasco - è crollato: esso, com'è noto, non era solo un pezzo importante ...

