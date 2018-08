Martina ha ammesso che c' è un problema di distanza tra Pd e cittadini

agi

(Di mercoledì 22 agosto 2018) "Per me quei fischi sono un segnale che non dobbiamo sottovalutare ma non accetto nemmeno generalizzazioni. Da quei fischi dobbiamo ripartire per cambiare e per costruire l'alternativa forte a chi governa oggi", dice il segretario Pd, Maurizio, che parlando con 'Repubblica' delle contestazioni ai funerali delle vittime del ponte Morandi a Genova, riconosce: "È vero, abbiamo vissuto giorni cattivi. Avvelenati dalle falsità e dalla propaganda di Lega e 5 Stelle, che anziché unire le forze nell'emergenza hanno esasperato il clima. La ricerca del nemico durante le ore dei soccorsi è stata un'operazione squallida. Detto ciò, oggi la rabbia incrocia paure e solitudini ed esce dalla dimensione privata per diventare un fatto pubblico sempre più spesso. I social sono la nuova piazza. Il ...