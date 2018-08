Juve - Marchisio saluta gli ex compagni : "Con loro c'è sicuramente un rapporto diverso - ha spiegato Marchisio ai microfoni di Sky Sport fuori dalla Continassa -, ma la cosa importante è che la Juve continui sulla sua strada e che vinca".

Juve - Marchisio saluta gli ex compagni : "Con loro c'è sicuramente un rapporto diverso - ha spiegato Marchisio ai microfoni di Sky Sport fuori dalla Continassa -, ma la cosa importante è che la Juve continui sulla sua strada e che vinca". ...

Marchisio saluta i suoi tifosi : 'Bonjour a tutti... Sono gli ultimi giorni qui' : Claudio Marchisio con una diretta dal suo profilo Instagram ha saluta to tutti i tifosi della Juvetus. Il suo discorso inizia con un "Bonjour" che si potrebbe già leggere come un indizio sul suo futuro ...

Juventus - Allegri svela parte della formazione anti-Chievo e ‘saluta’ Marchisio : “ecco chi gioca” : Massimiliano Allegri ha salutato Marchisio e presentato parte della formazione che domani affronterà il Chievo Verona Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha parlato oggi in conferenza stampa della prima di campionato che i bianconeri giocheranno contro il Chievo Verona. Il mister juventino ha svela to parte della formazione titolare che si presenterà al Bentegodi: “Tutti ci daranno battaglia ancora di più. L’imperativo ...

Calciomercato Juventus - il Principe saluta la sua Signora : la storia bianconera di Marchisio : L'esordio in B e la corsa fino alla finale di Berlino. Aforismi da juventino vero e i miti di Boniperti e dell'Avvocato. Quel soprannome simbolo della sua eleganza, in campo e fuori, e i gol segnati dal destino. Dopo venticinque anni finisce la storia bianconera di Claudio Marchisio--Chissà se nella notte dei “mille pensieri” e delle “mille immagini” Claudio Marchisio abbia pensato in bianco e nero. Un po’ perché quelli sono i colori delle ...