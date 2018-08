Manuela Bailo | il legale dell' amante | ' Fabrizio è pentito La morte? Si sono spinti e lei

Manuela Bailo UCCISA DA FABRIZIO PASINI/ Ultime notizie : sms - vacanze e routine - il tentato depistaggio : MANUELA BAILO UCCISA dall'amante FABRIZIO PASINI . Ultime notizie : ecco cosa è successo prima che morisse. L'uomo, ferito ad una costola, sarebbe stato accompagnato in ospedale dalla donna(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:19:00 GMT)

Manuela Bailo avrebbe potuto essere incinta : Dolore e rabbia a Nave. Il centro del Bresciano è in lutto per la morte di Manuela Bailo . La sindacalista

Manuela Bailo - L'AMANTE FABRIZIO PASINI : “NON VOLEVO UCCIDERLA”/ Ultime notizie : autopsia in corso : MANUELA BAILO uccisa: l'ex amante confessa l'omicidio e fa ritrovare il corpo. Era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, rinvenuta anche l'auto.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:29:00 GMT)

“Ecco perché l’ha ammazzata”. Manuela Bailo : l’ipotesi choc degli amici della ragazza : Il giallo sulla triste vicenda di Manuela Bailo si infittisce e prende delle pieghe decisamente più cupe di come, in un primo momento, gli inquirenti avevano descritto il movente. A Nave, il paese dove viveva Manuela, c’è tanta rabbia e sgomento. Non si parla d’altro che della sindacalista Uil uccisa a pochi chilometri da Brescia, e da chi la conosceva meglio spunta un’ipotesi gravidanza: Manuela Bailo avrebbe potuto ...