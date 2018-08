Manafort e Cohen colpevoli | due stretti collaboratori di Trump andranno in prigione

Il cerchio si stringe su Trump : Manafort e Cohen colpevoli. L'ex legale : "Ho pagato il silenzio di due donne" : Doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, L'ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevole di otto capi d'accusa. Fra questi il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne, affermando di aver agito "in coordinamento e sotto la direzione di un candidato ad un incarico federale". In Virginia, Paul Manafort, ex ...

