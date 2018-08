Maltempo Umbria | forte temporale a Perugia | uomo bloccato in sottopasso allagato

Maltempo in Umbria : forti temporali su gran parte della regione : forti temporali stanno colpendo gran parte dell’ Umbria in queste ore: le precipitazioni, a tratti anche di forte intensità, stanno interessando la zona da Perugia a Terni e tutte le altre principali città della regione , soprattutto l’area tra Foligno, Spoleto e l’Orvietano. La fase clou del Maltempo è attesa tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio. Temperature massime segnalate in sensibile diminuzione. L'articolo ...

Maltempo Umbria : violento temporale nella notte - diverse decine di interventi : violento temporale nella notte in Umbria: diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della regione. Particolarmente colpita la zona dell’Orvietano. I pompieri sono intervenuti soprattutto per alberi e rami caduti per il vento ma anche per allagamenti di sottopassi e scantinati. Nell’Orvietano le piante hanno colpito anche una vettura e la facciata di una casa, senza conseguenze per le persone. In provincia di ...