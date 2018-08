Maltempo | tromba d’aria nel Catanzarese | “Evitare le coste e le zone alberate”

Catanzaro - tromba d'aria travolge lido e spiagge/ Video - ultime notizie Maltempo : paura a Punta Ala in Maremma : Catanzaro, tromba d'aria travolge il lido e le spiagge: ultime notizie, Video. Danni e no feriti: paura anche a Punta Ala, in Maremma.

Catanzaro - tromba d’aria travolge lido e spiagge/ Video - ultime notizie Maltempo : paura a Punta Ala in Maremma : Catanzaro, tromba d'aria travolge il lido e le spiagge: ultime notizie, Video. Danni e no feriti: paura anche a Punta Ala, in Maremma, chirurgo salvato durante tromba d'aria in mare(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Maltempo - tromba d’aria a Catanzaro Lido : danni a stabilimenti : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte, il quartiere Lido del comune di Catanzaro e la località Roccelletta nel comune di Borgia. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare di Catanzaro Lido e tetti sono stati divelti. Alberi sono caduti a Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che non si ...

Maltempo : tromba d'aria su litorale di Catanzaro - paura e danni : Una tromba d'aria si è abbattuta la notte scorsa sul litorale di Catanzaro provocando numerosi danni specialmente sul lungomare del quartiere Lido, dove sono stati scoperchiati i tetti di alcune abitazioni e distrutto uno stabilimento balneare. I detriti portati dal vento hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi. Sul posto si sono recati alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Ondata di ...

Maltempo - tromba d’aria nel Senese : nessun ferito : tromba d’aria questo pomeriggio nel Senese tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle auto e sulle strade oltre che per tegole pericolanti. Non si registrano feriti ma il conducente di un’auto e’ stato estratto illeso dall’auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in localita’ Selvamaggio. Lievi danni ...

Maltempo : tromba d’aria su Malta [VIDEO] : Forte Maltempo a Malta, dove da ieri sono diverse le piogge che stanno interessando la zona, creando danni e disagi. Oggi pomeriggio si è verificata una violenta tromba d’aria. Maltempo: tromba d’aria a Malta [VIDEO] L'articolo Maltempo: tromba d’aria su Malta [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : tromba marina al largo di Rometta Marea nel Messinese [VIDEO] : Instabilità e piogge in queste ore al Sud Italia: a corredo dell’articolo il video realizzato da Antonio Abbate, che ha “catturato” una spettacolare tromba marina al largo di Rometta Marea, nel Messinese. tromba marina a Rometta Marea (ME) [VIDEO] Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Maltempo Sicilia: tromba marina al largo ...

Maltempo in Puglia : nubifragio e tromba marina a Bari [FOTO e VIDEO] : 1/4 Bari ...

Maltempo - tromba d’aria sul litorale di Celle Ligure : il mini tornado filmato dai bagnanti : Anche la Liguria è stata investita dall’ondata di Maltempo prevista in queste ore. Intorno al litorale di Celle Ligure, in provincia di Savona, anche una tromba d’aria filmata da bagnanti e turisti che poi hanno pubblicato le immagini sui social L'articolo Maltempo, tromba d’aria sul litorale di Celle Ligure: il mini tornado filmato dai bagnanti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Voltri - doppia tromba d'aria : allerta gialla/ Video ultime notizie - Maltempo si abbatte su Liguria : Voltri, doppia tromba d'aria: allerta gialla. ultime notizie e Video, Liguria colpita dal maltempo, ingenti danni: le previsioni per le prossime ore sul Ponente(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:52:00 GMT)

Maltempo - tromba d’aria e grandine nel Saluzzese : danni : Maltempo nel Saluzzese, dove una tromba d’aria unita a una grandinata hanno devastato ieri sera le campagne. Lo segnala la Coldiretti, che parla di “danni pesantissimi a Revello, con campi di mais completamente piegati a terra, e intorno a Envie, dove il vento ha sradicato frutteti e scoperchiato stalle e capannoni agricoli”. Ci sono state grandinate anche nel Saviglianese, mentre il territorio di Caraglio è stato investito da ...

Maltempo - panico a Gallipoli : tromba d’aria si abbatte sugli stabilimenti balneari e provoca gravi danni ai Lidi [VIDEO] : Paura a Gallipoli, nel Salento, dove ieri Martedì 7 Agosto una violenta tromba d’aria proveniente dal mar Jonio s’è abbattuta su alcuni stabilimenti balneari dell’ambita località turistica pugliese. Nel video possiamo osservare l’accaduto: il vortice d’aria, con venti impetuosi, è arrivato dal mare e ha colpito uno stabilimento balneare facendo volare in aria dapprima sdraio e ombrelloni, successivamente anche ...

Maltempo - bomba d'acqua a Matera. Tromba d'aria in Salento : Violento nubifragio nel rione sei Sassi. Tromba d'aria a Porto Cesareo, dove un 24enne è stato colpito da un fulmine

Maltempo - tromba d’aria nel Salento : uomo colpito da un fulmine : Un ragazzo di 24 anni è stato colpito da un fulmine e trasportato in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato, nel corso della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla costa ionica salentina, con pioggia battente e una tromba d’aria che da Ugento ha percorso tutto il litorale fino a Porto Cesareo provocando la caduta di alberi e pali della segnaletica e della luce. In particolare, nella località Punta Prosciutto, al ...