Maltempo Puglia | temporali e allagamenti | vendemmia compromessa

Maltempo Puglia - fulmini e pioggia su Taranto : bloccata la raffineria Eni : Eni informa che, in seguito al forte Maltempo che ha interessato l’area di Taranto nel primo pomeriggio di oggi, la raffineria ha subito un blocco totale delle attività a causa dei numerosi fulmini che hanno coinvolto l’area impianti. I sistemi di sicurezza “sono immediatamente intervenuti – precisa l’azienda – compreso quello relativo alle torce, impianto che è tornato alla normalità. L’evento non ha ...

Maltempo - la pioggia sferza la Puglia : nubifragi nel Tarantino : Un violento temporale si è abbattuto su Massafra, nel Tarantino, provocando allagamenti e disagi. Alcune strade, come via Del Santuario e via Vittorio Veneto, sono state letteralmente sommerse da acqua e fango. E’ stato chiuso il sottopasso di Chiatona e si è verificato anche un incidente stradale in corso Roma, a seguito del quale sono rimasti bloccati nel traffico cinque bus. Numerose le richieste di soccorso pervenute a Vigili del fuoco ...

Maltempo in Puglia : nubifragio e tromba marina a Bari [FOTO e VIDEO] : 1/4 Bari ...

Maltempo Puglia : 3 morti in 2 incidenti stradali nel Barese : Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio nel Barese, dove si sono verificati violenti temporali: il bilancio è di tre vittime. Una persona è deceduta in un incidente sulla SP94 tra Noicattaro e Casamassima, dove sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri, mentre due persone hanno perso la vita alle porte di Trani, in via Barletta. L'articolo Maltempo Puglia: 3 morti in 2 incidenti stradali nel Barese sembra essere il ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Raccolti distrutti dalla grandine” : Trombe d’aria, nubifragi e chicchi di grandine dalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulla Puglia dopo giornate di caldo torrido. Lo sottolinea in una nota Coldiretti Puglia il cui presidente, Gianni Cantele, evidenzia che “in questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di ...

Maltempo - Puglia in ginocchio : estate k.o. con nubifragi - temporali - forti venti e super grandine [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Maltempo in Puglia : tromba d’aria in Salento - nubifragio nel Foggiano : Lunedì di Maltempo in Puglia interessata da forte vento, fulmini e temporali. In particolare un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia sopratutto in alcune località del Gargano. Pioggia intensa tra Vico del Gargano e Peschici dove qualche difficoltà è stata registrata soprattutto sulla litoranea San Menaio-Rodi Garganico. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale ma tutti di normale ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : gravi danni da grandine e nubifragi : Trombe d’aria, nubifragi e chicchi di grandine dalle dimensioni di noci si sono abbattute all’improvviso sulla Puglia, segnala Coldiretti Puglia, dopo giornate di caldo torrido. “L’ondata di Maltempo imperverserà per 3 giorni circa, accompagnata da raffiche di vento di maestrale, in un momento molto delicato per i vigneti di uva da vino e da tavola, gli ortaggi e gli oliveti. In questa stagione è la grandine l’evento più grave per gli ...

Temporali - grandine e vento : Maltempo al Sud/ Ultime notizie : piogge e piccoli tornado previsti in Puglia : Temporali, grandine e vento: il maltempo si sposta verso le regioni del Sud. Secondo le previsioni meteo sarà particolarmente tormentata la Puglia, con forti piogge e tornado.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:01:00 GMT)

Maltempo Puglia : chiesto lo stato di calamità per le gelate invernali : A breve la Giunta regionale della Puglia approverà la delibera con cui richiederà al ministero la dichiarazione di stato di calamità per i comuni del nord barese e della provincia Bat (Barletta-Andria-Trani) colpiti dalle gelate nei primi mesi dell’annoA breve la Giunta regionale della Puglia approverà la delibera con cui richiederà al ministero la dichiarazione di stato di calamità per i comuni del nord barese e della provincia Bat ...

Maltempo Puglia : piogge intense a Bari - allagate strade e cantine : piogge intense dalla notte a Bari: le precipitazioni hanno causato l’allagamento della cripta della Basilica di San Nicola. Si segnala inoltre l’allagamento di alcuni sottovia (Santa Fara e de La Rotella, nei pressi della Metro) e di numerose strade, soprattutto nel quartiere San Paolo. I vigili del fuoco sono intervenuti a Palo del Colle (Bari) sono intervenuti in soccorso a una persona in difficoltà, e anche per allagamenti di ...

Maltempo - Unaprol : in Puglia danni per 120 milioni di euro agli uliveti : Settimana drammatica per l’agricoltura pugliese, colpita da bombe d’acqua e violente grandinate, con chicchi record per dimensioni e peso: è l’allarme lanciato dall’Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol). Attualmente sono in corso gli accertamenti per valutare l’entità dei danni al settore olivicolo, già duramente provato dalle gelate di febbraio che hanno gravemente compromesso lo stato vegetativo di ...

Maltempo al Sud : Puglia flagellata - danni ingenti : Bombe d’acqua, trombe d’aria e violente grandinate si stanno abbattendo negli ultimi giorni sulla Puglia e sta salendo la conta dei danni che, secondo Coldiretti Puglia, dagli ortaggi, agli oliveti, dai mandorleti ai ciliegeti, dai vigneti al grano, nei primi 6 mesi dell’anno sta sfiorando i 2 miliardi di euro, soprattutto per il dimezzamento della produzione di olive, mandorle bruciate e le piantine allettate di ortaggi. ...

Xylella e Maltempo - produzione di olio dimezzata in Puglia. Coldiretti : così crescerà l'import dall'estero : 'Il settore, già alle prese con l'emergenza nazionale Xylella che ha distrutto l'economia olivicola del Salento - dice il presidente del Cno Gennaro Sicolo - adesso fa la conta dei danni provocati ...