Maltempo nel Pisano | cade cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno

Maltempo - temporali nel Pisano : crolla il cartello stradale Sgc : Un violento temporale sta attraversando rapidamente l’area pisana e la Valdera con forti e improvvise raffiche di vento, un po’ di pioggia e soprattutto numerosi fulmini che stanno determinando piccoli incendi sparsi e qualche disagio anche alla viabilità. Un cartello stradale e’ letteralmente crollato sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno, sfiorando le auto in transito all’altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in ...

Maltempo - tromba d’aria nel Catanzarese : “Evitare le coste e le zone alberate” : Il Comune di Borgia, alla luce della tromba d’aria che si è abbattuta tra il quartiere Lido di Catanzaro e località Roccelletta di Borgia, ha invitato i cittadini che gravitano nella località colpita ed evitare di sostare sulle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta frangivento. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che continuano i controlli sul territorio da parte dei Vigili ...

Maltempo - otto escursionisti soccorsi nelle Dolomiti Lucane : otto escursionisti sorpresi nel pomeriggio di ieri da un violento temporale mentre erano sul “percorso delle sette pietre” – un antico sentiero fra le Dolomiti Lucane – a Castelmezzano (Potenza), sono stati soccorsi dai Carabinieri e riportati alle loro auto, con le quali hanno fatto ritorno a casa. Le otto persone – fra le quali due minorenni – percorrevano un sentiero utilizzato anni fa dai contadini per ...

Maltempo - auto contro guardarail nel Ragusano : muore una ventenne : Incidente mortale sulla strada provincia Acate-Dirillo nel Ragusano. Lo rende noto il Consorzio comunale di Ragusa: è successo ieri sera e a perdere la vita è stata una giovane di Acate, Greta Celeste, di 24 anni, che ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, forse per il manto stradale reso insidioso dalla forte pioggia. L’auto ha sbattuto contro il guardrail per finire poi la sua corsa contro un muro. Sul posto per i rilievi ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua a flagellare il Sud : dopo il disastro delle Gole del Raganello resta alto l’allarme : 1/10 ...

Previsioni Meteo - forte Maltempo sul Nord Italia nel weekend : piogge torrenziali - grandine e brusco calo termico [MAPPE] : 1/9 ...

Maltempo Calabria : forti raffiche di vento a Catanzaro - danni nella notte [GALLERY] : 1/6 ...

Previsioni Meteo - il Maltempo continua per tutta la settimana : Centro/Sud bombardato da temporali violentissimi ma nel weekend l’allerta si sposta al Nord : 1/30 ...

Maltempo - tromba d’aria nel Senese : nessun ferito : tromba d’aria questo pomeriggio nel Senese tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle auto e sulle strade oltre che per tegole pericolanti. Non si registrano feriti ma il conducente di un’auto e’ stato estratto illeso dall’auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in localita’ Selvamaggio. Lievi danni ...

Maltempo - violenti nubifragi nel Sannio : un fulmine colpisce una casa [VIDEO] : Ancora Maltempo e nubifragi sul Sannio. A Melizzano un fulmine si è abbattuto su una casa generando un incendio domato dai vigili del fuoco. A causa della forte pioggia disagi si sono registrati alla circolazione stradale e, in particolare, lungo la Statale Appia, all’altezza di Tufara Valle. Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio [VIDEO] L'articolo Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio: un fulmine colpisce una casa [VIDEO] sembra ...

Maltempo - la pioggia sferza la Puglia : nubifragi nel Tarantino : Un violento temporale si è abbattuto su Massafra, nel Tarantino, provocando allagamenti e disagi. Alcune strade, come via Del Santuario e via Vittorio Veneto, sono state letteralmente sommerse da acqua e fango. E’ stato chiuso il sottopasso di Chiatona e si è verificato anche un incidente stradale in corso Roma, a seguito del quale sono rimasti bloccati nel traffico cinque bus. Numerose le richieste di soccorso pervenute a Vigili del fuoco ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...