Maltempo Livorno | albero cade in città | soccorsa barca a vela

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : Maltempo funesta la superstrada : maltempo , Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno : Ultime notizie in Toscana, temporali funesta no la superstrada , tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Maltempo nel Pisano - cade cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno : Nessuna vettura è rimasta coinvolta nel crollo della segnaletica, avvenuto all'altezza della biforcazione per Livorno e Firenze in carreggiata nord

Maltempo : forti piogge e allagamenti a Livorno : Vigilia di Ferragosto di Maltempo in quel di Livorno, dove la forte pioggia ha causato qualche allagamento di sottopassi e strade stamani presto. E’ stato attivato il centro operativo comunale. La protezione civile provinciale spiega comunque che non si sono verificate situazioni di particolare criticità. In particolare, si spiega dal centro operativo comunale, Comune, si sono allagati i sottopassi stradali di via Firenze e di via ...