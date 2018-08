Maltempo fino a domenica | termometri giù di 12 gradi | prima neve sulle Alpi

Maltempo : incredibile tempesta di grandine in Messico paralizza il traffico - accumuli fino a 70 cm [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Maltempo Campania : tra Salerno e Napoli perdite di ortaggi fino al 100% : I nubifragi che hanno investito ieri la Campania hanno messo a dura prova gli agricoltori in un mese di agosto caratterizzato da continui temporali, spesso associati a grandine: lo rende noto Coldiretti Campania, che evidenzia grossi danni nell’agro nocerino–sarnese, tra Salerno e Napoli, dove le perdite di ortaggi in pieno campo arrivano anche al 100%. I produttori di San Marzano Dop registrano perdite del 30-40%, dovute ...

Allerta Meteo - il Ciclone di Ferragosto manda l’estate definitivamente k.o.? Il Maltempo continuerà almeno fino al 25 Agosto! : 1/13 ...

Anticiclone Nerone - temperature fino a 40°/ Previsioni meteo : ultimo caldo d'estate - poi arriva il Maltempo : Anticiclone Nerone, temperature fino a 40°: le Previsioni meteo raccontano dell'ultimo caldo di questa estate 2018, poi però arriveranno altri cambiamenti con l'arrivo del maltempo.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:21:00 GMT)

Maltempo Giappone - il tifone Jongdari è arrivato : venti fino a 180 km orari : 1/5 ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il terri

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio.Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di ‘temporali forti” ed ha valore dalla mezzanotte di ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio.Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di ‘temporali forti” ed ha valore dalla ...

Maltempo - Tigullio in ginocchio per violenti temporali tra Camogli - Lavagna - Paraggi - Chiavari - Rapallo - Portofino e Santa Margherita [FOTO e VIDEO] : 1/9 Camogli ...

Maltempo : allerta meteo da Portofino alla Toscana : allerta gialla per temporali dalle 2 di questa notte alle 15 di domani da Portofino al confine con la Toscana compresa la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. Lo comunica Arpal dopo le segnalazioni della Protezione civile. Sono attese precipitazioni temporalesche, più intense in particolare sullo spezzino e nella zona al confine con la Toscana. Fenomeni analoghi sono possibili anche in altre zone della regione a carattere sparso. Nello spezzino ...

Maltempo - pesantissime alluvioni in Messico : l’acqua fino a 1 m di altezza spazza via le auto e danneggia 50 case [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – Tra il pomeriggio/sera di oggi e la giornata di domani, 11 luglio, le previsioni meteo emesse dall’Arpav indicano condizioni di spiccata instabilità, con probabili rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi specie tra la serata di oggi e la mattinata di domani, a partire dalle Dolomiti e in successivo trasferimento a Prealpi e a parte della pianura.In proposito, il Centro Funzionale Decentrato ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - Tra il pomeriggio/sera di oggi e la giornata di domani, 11 luglio, le previsioni meteo emesse dall’Arpav indicano condizioni di spiccata instabilità, con probabili rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi specie tra la serata di oggi e la mattinata di domani, a par

Maltempo USA - diverse tempeste di sabbia in Arizona : venti fino a 100 km/h e visibilità quasi nulla [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...