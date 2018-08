Maltempo Calabria | forti raffiche di vento a Catanzaro | danni nella notte GALLERY

Maltempo - strage in Calabria : "l'accesso alle gole non è regolamentato" [FOTO] : ... lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Franco Ortolani , esperto geologo, docente universitario, ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla tragedia - spero non cresca il numero di morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : tratto in salvo un altro bambino : Un secondo bambino è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo che l’onda di piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Il piccolo sta bene, ed è stato portato al caldo dai carabinieri. Impaurito e infreddolito, le sue condizioni sono buone. Verso le 20 un militare lo ha avvolto nel maglione dell’Arma dei carabinieri e condotto ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Le ricerche proseguiranno tutta la notte - erano in 18-20 nel canalone” : “I morti in Calabria sono 6, 5 i feriti e 12 i salvati”. Così Carlo Tansi, capo della Protezione civile Calabria, a RaiNews24, in merito alla piena del torrente Raganello in provincia di Cosenza. “Il quadro non è definito per le difficoltà oggettive, il territorio è impervio”, spiega Tansi. “Nel pomeriggio le persone sono state tratte in salvo in elicottero. Ora sta calando il buio e le operazioni sono più ...

Maltempo - escursionisti travolti da torrente in Calabria : “Immane tragedia - il numero dei dispersi potrebbero essere alto” : ”E’ una immane tragedia. I nostri ospiti per fortuna erano già rientrati dall’escursione. Al momento sono qui nella piazza di Civita che è piena di tutti i mezzi di soccorso possibili. Speriamo che il bilancio non peggiori. Il problema è che al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli’‘. Lo racconta all’Adnkronos il ...

“Ci sono morti e dispersi”. Calabria - Maltempo killer. Tragedia in provincia di Cosenza : cosa è successo : maltempo killer: dopo le ondate degli ultimi giorni, piogge e temporali sono arrivati anche in Calabria, dove il torrente Raganello si sarebbe ingrossato provocando alcuni morti. È successo nell’area delle Gole del Raganello a Civita, nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l’ingrossamento del letto del torrente e alcune persone sono rimaste bloccate sugli ...

Maltempo - tragedia in Calabria : travolti da un torrente in piena - i morti sono almeno 5 : Allarme in Calabria dove a causa del forte Maltempo sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting nel torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un primo bilancio parla di 5 morti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 13 persone, 12 in vita e una ragazza già deceduta. sono in corso di recupero gli altri tre escursionisti. I soccorritori ...

Maltempo - tragedia in Calabria : travolti da un torrente in piena - 5 morti : Allarme in Calabria dove a causa del forte Maltempo sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting nel torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un primo bilancio parla di 5 morti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 13 persone, 12 in vita e una ragazza già deceduta. Sono in corso di recupero gli altri tre escursionisti. I soccorritori ...

Maltempo - orrore in Calabria : fulmine provoca strage di mucche [VIDEO SHOCK] : Il Maltempo dei giorni scorsi, con i forti temporali che hanno colpito l’Appennino meridionale, ha provocato una strage di mucche in Sila. Precisamente nel territorio di Spineto, frazione del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza, a pochi chilometri dal lago Ampollino, un fulmine ha colpito un albero e ucciso 7 esemplari di bovini. Il Maltempo prosegue anche in queste ore e continuerà per tutta la settimana entrante con ulteriori ...

Maltempo - provincia di Reggio Calabria in ginocchio per i temporali e le grandinate : agricoltura k.o. [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo Calabria : prorogato lo stato di emergenza : Nuova proroga dello stato di emergenza in Calabria, a causa del Maltempo e degli “eccezionali eventi meteorologici” dei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in provincia di Cosenza e di Vazzano in provincia di Vibo Valentia. ...

Maltempo a Reggio Calabria - criticità sulla jonica : torrenti in piena - 100 famiglie isolate a Bova Marina [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo in Calabria - veloce temporale tropicale sulla spiaggia di Soverato [FOTO e VIDEO] : Curioso fenomeni d’instabilità stamattina in Calabria, e precisamente a Soverato in una delle più ambite spiagge della costa jonica catanzarese: poco dopo le 10:00 un violento temporale s’è formato praticamente dal nulla, in pochi minuti, scatenando il panico sul litorale per i tuoni fragorosi. Successivamente è iniziata una pioggia particolarmente calda, tanto che i bagnanti hanno continuato a rimanere persino in acqua. La ...