Maltempo | auto contro guardarail nel Ragusano | muore una ventenne

Maltempo : allagamenti a Catania e provincia - salvati automobilisti : Un'ondata di Maltempo si è abbattuta su Catania e nella provincia. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata impegnata ad inviare squadre operative per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. Da stamattina sono impegnate 12 squadre con 23 interventi espletati, e numerosi sono ancora da risolvere. I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio ...

Maltempo Catania : allagamenti in città e provincia - soccorsi automobilisti : Ondata di Maltempo su Catania e provincia: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. I Comuni più colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant’Antonio e Viagrande. Il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuto per il salvataggio di due persone rimaste bloccate all’interno delle loro auto in via Aldo Moro ad Aci S. Antonio. I pompieri hanno operato anche ...

Roma - Maltempo e nubifragio : grandinate e alberi caduti/ Ultime notizie video : auto inghiottite da pozzanghere : maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:25:00 GMT)

Maltempo a Roma - albero cade su auto a Termini/ Video : bomba d'acqua - grandine e vento sconvolgono la capitale : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. bomba d'acqua sulla capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Roma : Maltempo - automobilisti bloccati sul Muro Torto : Roma – Ancora disagi a Roma per il maltempo. La forte grandinata abbattutasi nel pomeriggio sulla Capitale ha reso quasi impossibile agli autoveicoli transitare nelle gallerie del Muro Torto. Infatti l’acqua accumulatasi nei sottopassi ha raggiunto livelli tali da far desistere gli automobilisti a proseguire la marcia. Alcuni, addirittura hanno preferito far retRomarcia per uscire dal Muro Torto e imboccare Corso ...

Maltempo ROMA - ALBERO CADE SU AUTO A TERMINI/ Coppia ferita e ricoverata - disagi in città : MALTEMPO a ROMA: ALBERO CADE su AUTO, Coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 08:59:00 GMT)

Maltempo a Roma - albero cade su auto : coppia ferita/ Allagamenti in via Cristoforo Colombo e a Ponte Milvio : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, Allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 00:20:00 GMT)

Maltempo A ROMA - ALBERO CADE SU AUTO : COPPIA FERITA/ Bomba d'acqua sulla Capitale : crolli e allagamenti : MALTEMPO a ROMA: ALBERO CADE su AUTO, COPPIA FERITA. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Maltempo a Roma - albero cade su auto : ferita una coppia : È successo in viale Piero Gobetti, altezza viale Pretoriano, tra il quartiere di San Lorenzo e la stazione Termini

Ferragosto Cervia 2018 - il Maltempo non ferma l'incontro con gli autori : Cervia, 15 agosto 2018 - Il maltempo non ha fermato il " Ferragosto con gli autori ", evento conclusivo della 26° edizione della rassegna " Cervia la spiaggia Ama il libro ". Nonostante il mare mosso ...

Maltempo : auto fuori controllo sfonda un muro ad Ansedonia : Il Maltempo la notte scorsa ha causato anche un notevole incidente stradale ad Ansedonia (Grosseto) dove un’auto è andata fuori controllo ed è finita fuori carreggiata sfondando il muro di una recinzione. Illeso il conducente. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo: auto fuori controllo sfonda un muro ad Ansedonia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - a Genova crollato ponte autostrada A10 : Genova, 14 ago., askanews, - Il violento nubifragio che sta colpendo Genova in questi minuti ha causato il crollo di una parte di ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera dell'autostrada A10 ...

Maltempo - a Genova crollato ponte autostrada A10 : Genova, 14 ago., askanews, - Il violento nubifragio che sta colpendo Genova in questi minuti ha causato il crollo di una parte di ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera dell'autostrada A10 ...

Maltempo - disastro in Val Ferret : una frana uccide una coppia nella propria auto - 200 persone in via di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...