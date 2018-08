lastampa

: La Stampa Malta scrive a Salvini: “L’Italia non rispetta gli accordi sui migranti” - Italia_Notizie : La Stampa Malta scrive a Salvini: “L’Italia non rispetta gli accordi sui migranti” - AdrMontanaro : Malta scrive a Salvini: “L’Italia non rispetta gli accordi sui migranti” - K_FITERMANN : RT @scandura: #migranti 2/2 (14:01) ?? ANOMALIA MALTESE. 'NOT DUE TO SAR' scrive Malta alla #Aquarius. Se ai 141 La Valletta non configura i… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ha giurato sulla Costituzione e se la viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere. pic.twitter.com/uBoWgYJV9X - Roberto ...