Malato di fibrosi cistica | a 8 anni Luis scrive all' azienda farmaceutica e alla May

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ha solo 8il piccoloWalker, ma sta già affrontando una battaglia grande, quella contro la. Portando avanti la sua lotta, il bimbo inglese ha deciso di prendere carta e penna e chiedere al primo ministro Theresa May e all'Vertex Pharmaceuticals di abbassare il prezzo di un farmaco per lui fondamentale, l'Orkambi (lumacaftor/ivacaftor). La storia del bambino è riportata dal Corriere della Sera, anche attraverso le parole di sua madre Christina.era seduto al tavolo faceva fatica a respirare, aveva tanto catarro e disperato mi ha detto: "Mamma, perché non possono non vogliono darmi la medicina?".Gli risposi: "Perché non scrivi una lettera?".E cosìha fatto, iniziando are una missiva tanto spontanea quanto eloquente."Cara signora May, per piacere può darmi l'Orkambi così mi sento ...