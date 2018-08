Make-up autunno 2018 | il trend è metallico

vanityfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018) C’è chi lo reputa eccessivo, troppo eccentrico, poco pratico per un trucco last minute. Il trucco metallizzato divide: o si ama o si odia. Ma se fate parte della schiera delle «innamorate perse» allora tenetevi pronte perché quest’potrete dare pieno sfogo alla vostra passione per le scie spaziali senza mezzi termini. Via libera, dunque, all’ebrezza di uno smokey eyes iridescente, all’impatto scintillante dei glitter, alle polveri luminose spennellate come dei «flash» sulle palpebre (viste in sfilata da Carolina Herrera). Unup, dunque, che parla di una bellezza che ha voglia di stupire. Ma che allo stesso sa anche come confinare il protagonismo del colore con applicazioni molto grafiche. Insomma un trucco che rompe le righe, ma senza risultare troppo artificiale. Anzi. La sua nuova specialità sarà proprio quella di proporsi come soluzione daywear per ...