Madre malata scrive alla figlia una lettera per ogni momento futuro della sua vita

Uomini e Donne Oggi - Manuel Vallicella : struggente racconto sulla Madre malata : Uomini e Donne Oggi, Manuel Vallicella: lo struggente racconto sulla madre malata. “Ogni giorno vengo da te… Qualcosa di incredibile…” Non è solo affetto, non è solo stima, non è solo rispetto. Quello di Manuel Vallicella nei confronti della madre è di più: è puro amore. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne nelle ultime […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Manuel Vallicella: struggente racconto sulla ...

Selvaggia Lucarelli - ritrovata la Madre malata mentre vagava nelle campagne : Tutto bene, la madre di Selvaggia Lucarelli dopo una lunga, lunghissima notte di ricerche è stata ritrovata in buona salute mentre vagava nelle campagne. E’ la stessa giornalista a comunicarlo via social con un post che rasserena quanti si erano allarmati. ?Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle… Posted by Selvaggia Lucarelli on Tuesday, August ...

Dramma per la Lucarelli : sparita la Madre malata : Dramma per Selvaggia Lucarelli. La mamma, malata di Alzheimer, da ieri pomeriggio è sparita. È la stessa giornalista a raccontare l'accaduto in un post lanciato su Facebook e immediatamente rimbalzato ...