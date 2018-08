Ma quello è Luigi Di Maio! Beccato in barca | con ‘lei’ | una bruna bellissima | foto

caffeinamagazine

: 'Prima di tutto verità e giustizia. Chiedo scusa a nome dello Stato, anche se non è mia oggi la colpa, per tutto qu… - LuigiGallo15 : 'Prima di tutto verità e giustizia. Chiedo scusa a nome dello Stato, anche se non è mia oggi la colpa, per tutto qu… - cerebro84 : - sergey_silkin : RT @Rebeka80721106: @overlooki @Sellitti_MR @LuciaTassan @Papryka5 @scastaldi9 @Asamsakti @henrirouen @agustin_gut @paoloigna1 @emanuelaner… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Non solo politica, anche la vita privata diDi Maio è finita nell’occhio del ciclone da quando il leader pentastellato si è insediato in parlamento, andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte. Stando alle ultime, dopo la fine delle sue relazioni con la fidanzata storica Silvia Virgulti, esperta di comunicazione del M5S e sua compagna per quattro anni, e con l’avvocato e consigliere comunale di Alcamo Giovanna Melodia, Di Maio è tornato single, nonostante ultimamente si vociferasse di un ritorno di fiamma con la Virgulti. Era stato il settimanale Oggi, pochi giorni fa, a lanciare la voce con una nuova paparazzata realizzata fuori da la casa del Ministro del lavoro, mentre la Virgulti usciva dal portone. L’esperta di comunicazioni del M5S, alla vista deigrafi, ha reagito stizzita ed è tornata a ...