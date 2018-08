L’uragano Lane spaventa le Hawaii | attesi venti devastanti e alluvioni lampo fatali | vite

Arriva L’uragano Lane : stato di allerta alle Hawaii - “prepararsi a un impatto significativo” : L’uragano Lane ha acquisito potenza fino a diventare di 5ª categoria, con venti tra i 240 e i 295 km/h secondo il National Weather Service, e ora si dirige in direzione delle Hawaii, dove è in vigore lo in stato di allerta: Lane dovrebbe colpire le isole da mercoledì fino a sabato. Domani dovrebbe transitare sulla Big Island con la forza di un uragano di 3ª categoria: una volta raggiunte acque più fredde, si indebolirà e si avvicinerà a ...