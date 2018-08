L'uomo che mise il quarzo negli orologi da polso (morto a 100 anni precisi) : Renè Le Coultre è morto puntuale, subito dopo aver compiuto cento anni. Era nato a Milano il 28 luglio del 1918, da una fortunata famiglia di orologiai svizzeri, di Neuchatel a cui il destino ha voluto regalare nel tempo una certa dose di talento. Agli inizi degli anni Trenta il primo colpo di genio: la famiglia Jaeger LeCoultre brevetta il Reverso, con la sua caratteristica cassa basculante. Serviva un modo, alla ricca clientela, per proteggere ...

Palermo - lite sfocia in omicidio : preso l'uomo che era in fuga : Milano, 22 ago., askanews, - Una lite tra vicini di casa, l'ennesima a quanto scrivono i giornali locali, è sfociata nella serata del 21 agosto nella borgata di Sferracavallo a Palermo in un omicidio. ...

Jim Carrey : "Finalmente sono un uomo libero - senza più maschere. Non credo più alle promesse di Hollywood" : "La creazione solitaria mi è stata utile. Finalmente sono solo e soltanto Jim Carrey, senza più maschere". Queste le parole rilasciate al Corriere dall'attore statunitense, che negli ultimi anni si è allontanato sempre più dalla prigione degli schermi per dedicarsi a nuovi hobby: dalla scultura alla pittura, fino al disegno di vignette di satira politica.Fare l'attore è un gioco pericoloso e ingannevole, vivi ...

Non è l’estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente sono anche colpa dell’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Si addormenta in aereo - al risveglio scopre che un uomo le aveva slacciato gli abiti e la stava molestando. L'uomo rischia l'ergastolo : Un uomo, accusato di aver spogliato e palpato una donna mentre era addormentata su un volo della Spirit Airlines, potrebbe trascorrere il resto dei suoi giorni in prigione. Stando a quanto riportato dalla CNN, l'indiano Prabhu Ramamoorthy, 35 anni, è stato accusato di molestia sessuale e, secondo il tribunale del Michigan, rischia l'ergastolo: la sentenza definitiva è prevista per dicembre.L'uomo si trova negli Stati Uniti con un ...

Bibione - uomo passeggia tra i turisti con un machete in mano. Denunciato : Un ragazzo di 23 anni è stato Denunciato: passeggiava per il centro della città brandendo un machete di 64 centimetri.Continua a leggere

La polizia catalana ha ucciso un uomo che era entrato in una stazione di polizia urlando “Allahu Akbar” : Lunedì mattina la polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, ha ucciso un uomo che era entrato in una stazione di polizia a Cornellà de Llobregat (vicino a Barcellona) armato di un coltello e gridando Allahu Akbar. I Mossos hanno scritto su The post La polizia catalana ha ucciso un uomo che era entrato in una stazione di polizia urlando “Allahu Akbar” appeared first on Il Post.

Addio all'uomo che sussurrava ai potenti : Con un po’ di malizia, i numerosi funzionari del Quirinale lo chiamavano “Parolina”, perché Gaetano Gifuni, venuto a mancare dopo una vita da grandissimo commis di Stato, aveva la rara capacità di parlar poco. E quando parlava poco, di parlare in realtà pochissimo. E quando parlava pochissimo, di usare due al massimo tre parole dette sottovoce, ma che arrivavano a segno: all’orecchio, al cuore e alla ...

San Giovanni Eudes/ Santo del giorno - il 19 agosto si celebra un uomo che diffuse il cattolicesimo in Francia : Si festeggia oggi San Giovanni Eudes che diffuse la religione cattolica in Francia. Fu l'ultimo di sette figli, dimostrando di avere una grande predisposizione alla religiosità.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 04:12:00 GMT)

L'agenzia d'incontri non le trova l'uomo "ricco e sofisticato" che sognava - manager inglese risarcita : Dopo il divorzio dal marito si era affidata a un'agenzia online per trovare un nuovo compagno. Ma la manager Teresa Burki non si accontentava di un uomo qualunque: lo voleva molto benestante e raffinato e, non avendolo trovato, ha fatto causa alla società e ha ottenuto - riporta il Daily Mail - un risarcimento di 13.100 sterline (circa 15mila euro). Un importo pari alla cifra investita nella ricerca dell'amore più qualche centinaio ...

'Noi che'...in 1500 a ballare. E spunta 'l'uomo ragno' : Scene emozionanti che vanno oltre il mondo delle discoteche, scene che solo Noi Che poteva regalare. Grazie agli sponsor Timberland e Jeep , Bencivenni Auto, , il pubblico di 'Noi Che' ha avuto in ...

Ponte Morandi - non possiamo accettare che un’opera dell’uomo cada all’improvviso : Il crollo di un Ponte ha una valenza simbolica enorme. I ponti mettono in contatto territori, persone, merci. In tempo di pace vengono costruiti, in tempo di guerra distrutti. Il crollo del Ponte di Genova nella sua drammaticità ci fa sentire più insicuri e soli. Siamo vittime di una guerra che stiamo facendo a noi stessi. Pensate all’antico Ponte ottomano di Mostar distrutto a colpi di cannone nel 1993 dalle unità croate che combattevano contro ...

In Svezia una donna musulmana ha vinto una causa contro l’uomo che non le fece un colloquio di lavoro perché lei si rifiutò di stringergli la mano : Una donna svedese di religione musulmana ha vinto una causa contro il datore di lavoro che si rifiutò di farle un colloquio di lavoro dopo che lei si era rifiutata di stringere la mano dell’uomo che avrebbe dovuto farle il The post In Svezia una donna musulmana ha vinto una causa contro l’uomo che non le fece un colloquio di lavoro perché lei si rifiutò di stringergli la mano appeared first on Il Post.