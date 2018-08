Lunga settimana per i fan di Chicago Fire 5 tra crossover e triplo episodio

optimaitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Sarà unaquesta in compagnia di5 che torna in onda su Italia1 con due episodi ma che affronterà presto anche ilconPD eJustice e concluderà in bellezza lacon un triplice appuntamento.Ad andare in onda oggi, 22 agosto, dalle 21.10 circa su Italia1 saranno gli episodi 13 e 14 dal titolo "Pettegolezzi" e "Purgatorio" in cui Anderson commette un errore durante un'operazione di soccorso mettendo a rischio la vita di alcuni agenti.Toccherà a Boden intervenire per evitare il peggio e salvare la vita ai ragazzi ma questo manda Anderson in tilt. Il sentirsi scavalcato nel suo ruolo lo spinge ad iniziare una vera e propria guerra con Boden ma quando si rende conto che la sua figura è intoccabile decide di apportare delle profonde modifiche alla sua caserma assegnando ad altre brigate molti dei suoi sottoposti.I ...