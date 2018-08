LUIS | 8 ANNI | MALATO DI FIBROSI CISTICA L' Orkambi in Italia è rimborsabile dallo Stato

LUIS - 8 anni - malato di fibrosi cistica/ L'azienda produttrice : "Capiamo che soffri - faremo il possibile" : Luis, 8 anni, malato di fibrosi cistica: il bimbo scrive una lettera alla multinazionale e commuove il mondo. Chiede infatti di abbassare i prezzi per la sua medicina.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Malato di fibrosi cistica - a 8 anni LUIS scrive all'azienda farmaceutica e alla May : "Abbassate il prezzo del farmaco" : Ha solo 8 anni il piccolo Luis Walker, ma sta già affrontando una battaglia grande, quella contro la fibrosi cistica. Portando avanti la sua lotta, il bimbo inglese ha deciso di prendere carta e penna e chiedere al primo ministro Theresa May e all'azienda farmaceutica Vertex Pharmaceuticals di abbassare il prezzo di un farmaco per lui fondamentale, l'Orkambi (lumacaftor/ivacaftor). La storia del bambino è riportata dal Corriere ...

