Lotito | la telefonata a Inzaghi | Ti stai sempre a lamentare

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Cluadioè stato pizzicato nuovamente da occhi indiscreti mentre è impegnato in telefonate che pubbliche non dovrebbero essere. La prima volta accadde il 25 ottobre del 2017 quando in viaggio verso la sinagoga di Roma dopo l'apparizione di diverse figurine di Anna Frank con la maglia della Roma create da alcuni ultrà laziali venne beccato a dire "Famo sta pagliacciata".Litigio al telefonoQuesta volta invece il presidente della Lazio è stato ripreso mentre discute telefonicamente Simone, l"allenatore della squadra biancoceleste. Il filmato è ripreso da un palazzo,si trova in strada e sbraita contro il tecnico: "Già te l"ho detto, decido io non decidi te. Te lo sto dicendo Simone, te l"ho detto in tutte le salse. Io voglio avere la certezza che chi sta male, sta male. Non che qualcuno ti dice 'dimme che questo sta male'".E ancora: "Guarda lo staff di tuo fratello ...