Lorenzo | pista Silverstone mi piace molto

Moto Gp - Lorenzo : 'La pista di Silverstone mi piace molto' : 'Il terzo GP del mese di agosto arriva dopo la mia vittoria in Austria, che è stata sicuramente la gara più impegnativa di tutta la stagione, soprattutto perché abbiamo continuato a fare dei ...

MotoGp - trionfa Lorenzo in Austria : tra due settimane tutti in pista a Silverstone : Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. Sul...

MotoGp - Lorenzo e quel feeling con la pista di Brno : “mi sento a mio agio - saremo forti fin dal venerdì” : Il pilota spagnolo ha svelato di avere un particolare feeling con la pista di Brno, promettendo ai tifosi della Ducati di lottare per le posizioni di vertice fin dal venerdì Tre settimane dopo la gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo round e il giro di boa della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo aver partecipato alla decima edizione del World Ducati Week, che si è svolta lo scorso ...

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “Ottimo feeling con la pista - sono lì. Lorenzo per il Mondiale? Stupido non considerarlo” : Valentino Rossi sembra essere soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere valide per il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha firmato il miglior tempo nella prima sessione, poi nella seconda ha preferito testare le varie mescole a disposizione in vista della gara dove potrebbe essere uno dei favoriti per il podio. Il centauro di Tavullia analizza così la sua situazione come riporta it.motorsport.com: ...