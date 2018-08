L' olio di cocco è veleno puro | l' allarme di una docente di Harvard

ilgiornale

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Alla lista degli alimenti pericolosi per la salute dell'uomo, si aggiunge l'di. Quello che per molti siti internet è una sorta di viatico per ogni male, dai capelli all'obesità, per Karin Michels dell'università diè semplicemente "".Secondo l'epidemiologia delT.H. Chan School of Public Health, intervenuta di recente in una conferenza a Friburgo, in Germania, l'diè "una delle cose peggiori che si possano mangiare". E il motivo è da ricercare nell'enorme quantità di grassi saturi presenti nell'alimento, elementi che aumentano il livello di colesterolo Ldl e con esso il rischio di problemi cardiovascolari.Karin Michels non è la prima ricercatrice di fama internazionale a parlare dei rischi per chi fa uso didi. L'anno scorso, l'American Heart Association aveva già lanciato l'analizzando le conseguenze sull'apparato ...