Lo show di Fiore slitta | Ma tornerò

FIORELLO NON LASCIA LA RAI/ "Lo show slitta ma non salta" : pronto a replicare gli ascolti di 7 anni fa? : Rosario FIORELLO LASCIA la Rai? Il settimanale Chi lancia lo scoop: "show momentaneamente saltato. Disguidi e problemi con la Rai". Ecco le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:56:00 GMT)

Fiorello lascia la Rai?/ "Il mio show? Non è saltato è solo slittato" : ecco i motivi del cambiamento : Rosario Fiorello lascia la Rai? Il settimanale Chi lancia lo scoop: "Show momentaneamente saltato. Disguidi e problemi con la Rai". ecco le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:22:00 GMT)

Fiorello torna su Rai1 : il suo nuovo show è stato rinviato : Fiorello su Rai1: il nuovo programma è stato cancellato? Il ritorno di Rosario Fiorello nel prime time del primo canale della Tv di stato si allontana sempre più. Le trattative per uno show autunnale stanno subendo dei ritardi per una serie di questioni burocratiche, produttive e organizzative. Il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola questa settimana, ha rivelato che lo spettacolo dello showman siciliano è saltato. Erano quattro le ...

Fiorello - a rischio il varietà su Raiuno. Lo showman : «Ma io sono prontissimo» : Era tutto pronto, o quasi. La location, il periodo di messa in onda, persino la spalla con cui condividere il palco. Eppure non se ne farà niente, almeno per il momento. Come anticipato dal settimanale Chi e confermato da Repubblica, lo show di Fiorello su Raiuno è infatti rinviato a data da destinarsi. Le trattative per il programma, prodotto dalla società Ballandi, erano in fase avanzata ma Fiorello e la tv pubblica non avrebbero trovato ...

Fiorello : «Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai» : Fiorello Fiorello ci sarà. Dopo i rumors del settimanale Chi, che parlavano di addio alla Rai, lo showman all’Ansa rassicura i suoi fan: “Sono prontissimo per il mio nuovo show in Rai. Decideremo insieme ai nuovi vertici dove farlo e quando”. Allo stesso tempo Fiorello precisa che c’è ancora “qualche intoppo burocratico da risolvere“. Il riferimento è con ogni probabilità alla costruzione di un teatro tenda ...

Fiorello - salta l’accordo con la Rai : cancellato lo show in programma quest’autunno : Sembrava già tutto chiuso per il programma di Fiorello su Rai 1 che avrebbe sancito il suo ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia e invece lo spettacolo è saltato. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui le trattative per uno show autunnale prodotto dalla società Ballandi erano in fase avanzata ma Rosario Fiorello e la tv pubblica non avrebbero trovato l’accordo su una serie di questioni organizzative e produttive, inclusa l’idea ...

Fiorello - l'ultimo drammatico autogol della Rai : perché rischia di saltare il suo show : Lo show su Raiuno di Fiorello rischia di saltare per un clamoroso intoppo burocratico con il Comune di Roma guidato dalla grillina Virginia Raggi. I quattro appuntamenti previsti tra novembre e ...

Fabio Rovazzi nel nuovo show di Fiorello? Spunta l’indiscrezione : Fabio Rovazzi con Fiorello in tv? A pochi giorni dall’uscita del singolo “Faccio quello che...

Fabio Rovazzi con Fiorello nel nuovo show Rai?/ Ultime notizie : il 24enne milanese in prima serata il lunedì : Fabio Rovazzi con Fiorello nel nuovo show Rai? Ultime notizie: il 24enne milanese pronto per il debutto in prima serata il lunedì, a fianco dello showman siciliano(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 09:36:00 GMT)

Retroscena Blogo : Fabio Rovazzi verso il nuovo show di Fiorello su Rai1 : In attesa dell'annuncio ufficiale, Fiorello è già al lavoro per il suo nuovo show che andrà in onda su Rai1 il prossimo autunno (si parla di 4 puntate da lunedì 19 novembre a lunedì 10 dicembre). Le prime riunioni con gli autori sono già state fatte, tante idee sono state messe sul tavolo e le primissime decisioni sono state prese. Tra queste anche quelle riguardanti i personaggi che affiancheranno lo showman siciliano. prosegui la ...

Fiorello su Rai1 : quando va in onda il suo nuovo show : Fiorello ritorna su Rai 1: il suo nuovo programma debutterà il 19 Novembre? Nella prossima stagione televisiva pare che tornerà il mattatore dei mattatori: Fiorello. Difatti, in base ad alcune indiscrezioni raccolte del blog televisivo TvBlog, sembra che lo showman stia contrattando con i dirigenti della Rai il suo gran ritorno in Tv dopo tanti anni. Inoltre Blogo ha anche rivelato la data del possibile del suo show: da Lunedì 19 Novembre per il ...