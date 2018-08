Lo scontro Saviano-Salvini sulla Diciotti e il contrattacco di Atlantia Di cosa parlare

“Lui…”. Salvini-Saviano - nuovo forte scontro. Volano parole grosse : Un botta e risposta ormai infinito quello tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano, costantemente sul piede di guerra e pronti a trasformare a ogni occasioni buona i social in un’arena. Che tra i due non corra buon sangue, d’altronde, è cosa nota ormai da tempo. La nascita del governo Conte, che vede impegnate insieme le forze di Lega e Movimento Cinque Stelle, ha però di colpo gettato ...

“Lui…”. Salvini-Saviano - nuovo forte scontro. Volano parole grosse. È troppo? : Un botta e risposta ormai infinito quello tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano, costantemente sul piede di guerra e pronti a trasformare a ogni occasioni buona i social in un’arena. Che tra i due non corra buon sangue, d’altronde, è cosa nota ormai da tempo. La nascita del governo Conte, che vede impegnate insieme le forze di Lega e Movimento Cinque Stelle, ha però di colpo gettato ...

Salvini-Saviano - scontro sui migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesserie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...

Diciotti - scontro Saviano-Salvini : Ha giurato sulla Costituzione e se la viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere " conclude.

scontro Salvini-Saviano : "Tornano le sue fesserie". Lo scrittore : "È un eversore" : Il caso della nave Diciotti continua a tenere banco. Mentre si aspetta una risposta dalla Ue e mentre la nave è ancora ferma al porto di Catania, non poteva mancare l'attacco di Roberto Saviano nei confronti di Matteo Salvini."Il governo tiene in ostaggio 177 esseri umani - ha scritto l'autore di Gomorra - La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale ...

Saviano denunciato da Salvini - "leso mio ministero"/ Video - dalla scorta alla mafia : le tappe dello scontro : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha denunciato lo scrittore per il Video in cui lo definisce "buffone". La replica: "suo è autoritarismo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:28:00 GMT)

Sondaggi Politici/ scontro Saviano-Salvini - ‘vince’ il ministro : gli elettori ‘bocciano’ lo scrittore : dSondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, M5s cala fino al 28% davanti a Pd e Forza Italia in piena crisi (8%). Scontro Saviano-Salvini, vince..(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:00:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ scontro Saviano-Salvini sui migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:45:00 GMT)

Nuovo scontro Saviano-Salvini su Twitter - e il ministro annuncia querela : Nuovo battibecco online tra Roberto Saviano e Matteo Salvini, e questa volta il ministro dell'Interno annuncia querela. Il motivo è l'ultimo post su Twitter dello scrittore, che dà a Salvini del "ministro della Mala Vita", in una foto che vede affianco al titolare del Viminale il ministro di Giustizia Bonafede. Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a ...

SAVIANO CONTRO SALVINI : “DELIRIO ONNIPOTENZA - BYPASSA BONAFEDE”/ Lo scontro continua anche sulla scorta : Roberto SAVIANO CONTRO Matteo SALVINI (ancora): "delirio d'ONNIPOTENZA" sul caso migranti-Diciotti, "BYPASSA la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Nuovo scontro tra Salvini e Saviano : "Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela ". Così in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'autore di Gomorra, che in un post su Facebook sulla questione migranti, ...

Nuovo scontro Saviano-Salvini su Twitter - e il ministro annuncia querela : Nuovo battibecco online tra Roberto Saviano e Matteo Salvini, e questa volta il ministro dell'Interno annuncia querela. Il motivo è l'ultimo post su Twitter dello scrittore, che dà a Salvini del '...

Nuovo scontro Saviano-Salvini su Twitter - e il ministro annuncia querela : Nuovo battibecco online tra Roberto Saviano e Matteo Salvini, e questa volta il ministro dell'Interno annuncia querela. Il motivo è l'ultimo post su Twitter dello scrittore, che dà a Salvini del "ministro della Mala Vita", in una foto che vede affianco al titolare del Viminale il ministro di Giustizia Bonafede. Il ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a ...

Nuovo scontro Salvini-Saviano : Nuovo scontro a distanza tra Matteo Salvini e Roberto Saviano . Interpellato ancora una volta sulla possibilità che venga tolta la scorta allo scrittore napoletano , il vicepremier leghista, in ...