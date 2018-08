lastampa

: #Autostrade, piano da 500 milioni per #Genova. Nuovo ponte in acciaio in 8 mesi. Secondo Bloomberg, che cita fonti… - Agenzia_Ansa : #Autostrade, piano da 500 milioni per #Genova. Nuovo ponte in acciaio in 8 mesi. Secondo Bloomberg, che cita fonti… - AdrMontanaro : L’ipotesi Cdp per controllare la maggioranza di Autostrade - gianlucasberna : RT @Agenzia_Ansa: #Autostrade, piano da 500 milioni per #Genova. Nuovo ponte in acciaio in 8 mesi. Secondo Bloomberg, che cita fonti vicino… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) L’intervento della Cdp per rilevare da Atlantia il controllo di Autostrade, anche lasciando in minoranza la holding dei Benetton. A spingere per questa soluzione sarebbero prevalentemente i Cinque Stelle e il premier Giuseppe Conte, anche se ancora la valutazione sulla sua fattibilità è ancora in una fase preliminare. ...