LineageOS 15 1 disponibile per altri tre smartphone

Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E : Per quale motivo un possessore di Google Pixel o di Google Pixel XL dovrebbe abbandonare il canale gestito direttamente da Mountain View? L'articolo Disponibile la LineageOS 15.1 ufficiale per i Google Pixel e Android Oreo Go Edition per Samsung Galaxy Tab E proviene da Tutto Android .

La LineageOS 15.1 non ufficiale è disponibile per OnePlus 6 : OnePlus è sempre stato un brand particolarmente caro agli appassionati di modding ed anche il suo ultimo nato non fa eccezione: OnePlus 6 può vantare una community particolarmente attiva, che si impegna per portare sempre qualcosa di nuovo ed interessante, come dimostra la disponibilità della LineageOS 15.1 non ufficiale. L'articolo La LineageOS 15.1 non ufficiale è disponibile per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.