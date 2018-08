L' hotel più bello del mondo è un castello in Irlanda

Tra souvenir e hotel - sempre più turisti stranieri pagano con carta : Roma, 26 lug. (Labitalia) – Pranzi al ristorante e prodotti tipici, pernottamenti in albergo e acquisti in boutique. E ancora noleggio di auto e pagamenti di guide turistiche. Sono diverse le spese che i turisti che in questo periodo estivo affollano Roma () e sono sempre di più quelli che lo fanno con . Una tendenza che i commercianti italiani, secondo i turisti, hanno ormai recepito, offrendo ai visitatori del Belpaese ...

Il Castello di Vigevano? Per il ministro del turismo Centinaio - sarebbe meglio se fosse un hotel - più che un museo : Ahimé il nostro paese, e lo dico da amministratore, il nostro paese ha sempre vissuto di mantenimento: noi abbiamo le cose più belle del mondo ma è conservazione, noi dobbiamo conservare quello che ...

Le città - gli hotel e le crociere più belli del mondo secondo i viaggiatori : Assegnati i World's Best Awards del magazine Travel + Leisure: Firenze è stata eletta la città più bella d'Europa

Ecco l’hotel più bello del mondo : Anche quest’anno – 2018 – la rivista americana Travel+Leisure ha stilato la sua World Best List che individua, votati dai lettori, i migliori 100 hotel di tutto il mondo. Pensate siano tutti nuovi alberghi di design? No, in realtà i lettori del magazine americano non dimenticano i grandi classici, gli hotel che da anni, forse da sempre, regalano grandi emozioni in ogni angolo del mondo. NEL mondo Quest’anno, 27 dei 100 ...

I 10 hotel più tecnologici del mondo : Concierge digitali, maggiordomi robot, stanze dotate dei più raffinati sistemi di domotica. La tecnologia è sempre più parte integrante (e caratterizzante) dell’offerta di un hotel, quando si tratta di strutture di lusso, certo, ma anche quando si ha a che fare con ostelli o soluzioni più economiche. Così abbiamo deciso di fare un giro intorno al mondo, alla ricerca dei 10 hotel più tecnologici in cui è possibile alloggiare, di cui trovate ...