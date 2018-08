LETTURE/ Da Urkesh (Siria) a Domodossola - così l'archeologia fa politica : Al Meeting la mostra "I millenni per l'oggi" racconta come il progetto archeologico di Urkesh (Siria) abbia una notevole rilevanza sociale per le popolazioni locali. GIORGIO BUCCELLATI(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 06:09:00 GMT)CARRON/ Giobbe, la risposta al dolore è un volto concreto, un amore, di F. De HaroBERGOGLIO/ Buttiglione: lo conobbi nel 1980, voleva la stessa rivoluzione di Wojtyla, di R. Buttiglione