L’estate italiana sospesa nel vuoto : La tragedia di Genova ha colpito un Paese che si prepara alla tempesta finanziaria, un nuovo 2011 annunciato dalla propaganda di governo. Un tempo l’Europa era il vincolo esterno, una virtù. Ora è il nemico da battere. E il terreno di conquista: Parlamento, Commissione, Bce In Italia le infrastrutture sono a pezzi ma la manutenzione non porta voti " Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per cento": Ministero e Autostrade sapevano " ...

“Assurdo!”. Tutti a fotografare il lato b della bellissima vip in spiaggia. E lei ecco che fa. L’estate italiana comincia così… : Pose hot, foto da dive, risate in libertà. Dopo aver dichiarato di essersi trasferita a Parigi, la showgirl è stata paparazzata in una spiaggia della Versilia insieme a un gruppo di amici. Stiamo parlando di Claudia Galanti, paraguaiana ma italiana d’adozione che negli ultimi tempi era scomparsa dai radar del gossip italiano. La showgirl era stata pizzicata a Milano per lo shopping di lusso, e in questi giorni è arrivata in Versilia ...